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Юлія Захарченко, редакторка стрічки
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Нафта по $30 та ізоляція РФ: Зеленський озвучив рецепт закінчення війни

Володимир Зеленський
Фото: Офіс президента

Необхідно обмежити світові ціни на нафту до $30 за барель, досягти максимальної ізоляції Росії для завершення повномасштабної війни проти України та позбавлення спроможності Москви атакувати інші країни.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський у зверненні до Сенату та Палати представників парламенту Нідерландів.

Зеленський про тиск на РФ для завершення війни

– Ми повинні діяти у двох головних напрямах, щоб дійсно закінчити цю війну і створити тривалий мир, – стверджує Зеленський.

На його думку, перший крок полягає у максимальній ізоляції Росії. Йдеться про політичну ізоляцію, санкції проти Росії, переривання будь-якої співпраці, яка допомагає агресору продовжувати війну.

Зараз дивляться

Він вважає, що будь-яка наявна схема Москви має бути припинена. Проте насправді Росії завдає болю та обмежує здатність вести війну – це стеля цін на нафту в $30 за барель, додав Зеленський, тому світ має вийти на цей рівень.

Президент зазначив, що будь-яке падіння російських доходів від нафти допомагає наблизити мир. Крім цього, Україні потрібен ще один пакет справжніх і болісних санкцій проти нафти РФ.

– Військові плани мають стати смертельно дорогими для Росії. Нам потрібно заблокувати танкерний плід і відрізати від міжнародної банківської системи. Це спрацює, – вважає Зеленський.

Другий крок полягає у стабільності в оборонній підтримці України, сказав президент. Він закликав підтримати довготермінові програми підтримки та співпраці з Україною. На його думку, РФ має побачити, що Україна не залишиться сама, а Європа не відступить.

– Росія сильніша, ніж будь-хто з нас наодинці. Але вона слабша, ніж всі ми разом, – резюмував Зеленський.

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Джерело: Офіс президента

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Війна в УкраїніВолодимир ЗеленськийУкраїна-Росіяціни на нафту
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