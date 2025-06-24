От артиллерии до БпЛА и ракет: Зеленский раскрыл оборонный производственный потенциал Украины

Оборонный производственный потенциал Украины уже превысил $35 млрд.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время выступления на пленарном заседании Форума оборонных индустрий на саммите НАТО в Гааге.

Зеленский о производстве оружия в Украине

По словам главы государства, оборонный производственный потенциал Украины включает почти 1 тыс. видов разнообразной продукции — от артиллерии, традиционных бронированных транспортных средств до современных беспилотников всех типов и ракет.

Сейчас смотрят

Однако около 40% указанного потенциала не имеет должного финансирования, обратил внимание президент.

В то же время Россия использует для обороны не только собственные нефтяные доходы, но и ресурсы Северной Кореи и Ирана, а также коррупционные связи в других странах.

Именно поэтому единая солидарность является лучшим ответом на военную сеть России, утверждает президент.

Он подчеркнул, что Украина открыта к различным формам сотрудничества в оборонном секторе, включая обмен опытом и достижениями со странами, которые выделяют больше всего помощи.

Глава государства призвал участников Форума оборонных индустрий увеличить инвестиции в Украину и совместное производство оружия.

По его словам, все произведенное вооружение станет частью более мощной европейской системы обороны и безопасности.

Кроме этого, Зеленский раскрыл, сколько беспилотников может производить Украина. По его словам, возможно производство более 8 млн дронов различных типов ежегодно, но сейчас ограничено финансирование на такое количество.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.