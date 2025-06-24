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Украина может производить 8 млн дронов в год — Зеленський

Володимир Зеленський провів нараду
Фото: Офис президента

Украина способна производить до 8 млндронов каждый год, однако пока не хватает финансирования для реализации этого потенциала.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский, выступая на Форуме оборонных индустрий в Гааге.

Украина может производить 8 млн дронов ежегодно

По его словам, потенциал украинского оборонного производства оценивается более чем в 35 миллиардов долларов и охватывает около тысячи видов вооружения — от артиллерии до передовых типов дронов и ракет.

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— Мы имеем возможность производить около 8 миллионов дронов в год разного типа, но финансирование на такое количество ограничено, — отметил Зеленский.

Президент также подчеркнул, что около 40% потенциала оборонной промышленности Украины пока не задействовано именно из-за нехватки средств.

Напомним, украинские спецслужбы при реализации масштабной спецоперации Паутина были вынуждены дать взятку российским таможенникам, чтобы провезти подпадающее под санкции оборудование.

Малыш рассказал, что для успешного проведения сделки нужно было доставить на территорию России автономные домики с подсанкционной группой товаров.

Для миссии было привлечено 117 дронов.

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