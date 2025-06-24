Україна може виробляти 8 млн дронів на рік — Зеленський

Україна здатна виробляти до 8 млн дронів щороку, однак наразі бракує фінансування для реалізації цього потенціалу.

Про це заявив президент Володимир Зеленський під час виступу на Форумі оборонних індустрій у Гаазі.

Україна може виробляти 8 млн дронів щороку

За його словами, потенціал українського оборонного виробництва оцінюється у понад 35 мільярдів доларів і охоплює близько тисячі видів озброєння — від артилерії до передових типів дронів і ракет.

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— Ми маємо змогу виробляти близько 8 мільйонів дронів на рік різного типу, але фінансування на таку кількість — обмежене, — зазначив Зеленський.

Президент також наголосив, що близько 40% потенціалу оборонної промисловості України наразі не задіяно саме через нестачу коштів.

Нагадаємо, українські спецслужби під час реалізації масштабної спецоперації Павутина були змушені дати хабар російським митникам, щоб провезти обладнання, яке підпадає під санкції.

Малюк розповів, що для успішного проведення операції потрібно було доставити на територію Росії автономні будиночки з підсанкційною групою товарів.

Для місії було залучено 117 дронів.

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