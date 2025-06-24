Укр Рус
Укр Рус
Популярні
Софія Ротару відреагувала на нічну атаку на Київ сьогодні: що опублікувала співачка
Тихановський заявив про підтримку України та пояснив, чому їздив в окупований Крим
Віддав би життя на фронті, щоб відмити гидоту: що заявив підозрюваний у вбивстві семирічної Соломії Тарасюк
Хто залишив проєкт МастерШеф 15 у 17-му випуску за крок до фіналу: усі деталі
Клубний чемпіонат світу-2025 з футболу: розклад матчів і результати
Євгенія Мороз, редакторка стрічки новин
2 хв.

Україна може виробляти 8 млн дронів на рік — Зеленський

Володимир Зеленський провів нараду
Фото: Офіс президента

Україна здатна виробляти до 8 млн дронів щороку, однак наразі бракує фінансування для реалізації цього потенціалу.

Про це заявив президент Володимир Зеленський під час виступу на Форумі оборонних індустрій у Гаазі.

Україна може виробляти 8 млн дронів щороку

За його словами, потенціал українського оборонного виробництва оцінюється у понад 35 мільярдів доларів і охоплює близько тисячі видів озброєння — від артилерії до передових типів дронів і ракет.

Зараз дивляться

— Ми маємо змогу виробляти близько 8 мільйонів дронів на рік різного типу, але фінансування на таку кількість — обмежене, — зазначив Зеленський.

Президент також наголосив, що близько 40% потенціалу оборонної промисловості України наразі не задіяно саме через нестачу коштів.

Нагадаємо, українські спецслужби під час реалізації масштабної спецоперації Павутина були змушені дати хабар російським митникам, щоб провезти обладнання, яке підпадає під санкції.

Малюк розповів, що для успішного проведення операції потрібно було доставити на територію Росії автономні будиночки з підсанкційною групою товарів.

Для місії було залучено 117 дронів.

Читайте також
Виявляють, глушать і збивають: на Сумщині тестують нову модель протидії дронам
Протиповітряна оборона

Пов'язані теми:

Володимир Зеленськийдрон
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

Завантаження

Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь