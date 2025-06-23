Малюк розкрив деталі спецоперації Павутина: Були змушені підкуповувати митників РФ

Українські спецслужби під час реалізації масштабної спецоперації Павутина були змушені дати хабар російським митникам, щоб провезти обладнання, яке підпадає під санкції.

Про це журналістам розповів керівник СБУ Василь Малюк, пише LIGA.net.

СБУ довелося дати хабар російським митникам під час операції Павутина

Малюк розповів, що для успішного проведення операції потрібно було доставити на територію Росії автономні будиночки з підсанкційною групою товарів. Саме тоді виникла необхідність дати хабар російським митникам.

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– Був варіант, що ми будемо працювати взимку. Тому там була система сонячних батарей, система EcoFlow батарей. Вони повинні були постійно заряджати дрони, якщо ми будемо працювати в тих місцях, де -50 градусів. Дрон повинен був стартувати максимально зарядженим. Ці будиночки їхали окремо. І коли вони повинні були заїхати на територію Росії, то це – підсанкційна група товарів: EcoFlow, сонячні батареї. Почалася ціла історія, окремо ми були змушені навіть підкуповувати російських митників, – поділився глава СБУ.

Для місії було залучено 117 дронів. Виробники дронів і будиночків, а також водії, які їх перевозили, навіть не здогадувалися про справжнє призначення вантажу.

Спецоперація СБУ Павутина: що відомо

1 червня Україна атакувала російські авіабази далеко в тилу – навіть у Сибіру та на Далекій Півночі. Дрони вилітали з вантажівок, оснащених спеціальними будиночками, і вразили ворожі літаки.

За даними СБУ, знищено або пошкоджено 41 ворожий літак, зокрема Ту-95, Ту-22, Ту-160 і А-50.

Спецоперація почалася в листопаді 2023 року у відповідь на нову хвилю масових обстрілів українських міст. Метою було знищення російських ракетоносіїв.

Про Павутину знало обмежене коло осіб, серед яких президент Володимир Зеленський і один зі співробітників СБУ, наближений до Василя Малюка.

Глава СБУ пояснив, що дрони мали кумулятивно-фугасний заряд вагою 1,6 кг, здатний пробити корпус літака і вибухнути всередині. Пріоритетом були паливні баки, ракети на борту і авіоніка – компоненти, які Росія не може швидко замінити.

За словами керівника СБУ, до операції залучили кращих операторів Центру спеціальних операцій А Служби безпеки України (ЦСО А).

– Вони зайшли о 05:00 на пункт бойового управління, у них забрали телефони. І почалась робота: кожному була доведена ціль, виділений конкретний літак. У кожного був макет місцевості, який враховував рельєфи, місце знаходження будиночків, маршрут, як долетіти. У мене були власні макети, ви бачили фото, – розповів Малюк

Джерело: LIGA.net

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