Від артилерії до БпЛА і ракет: Зеленський розкрив оборонний виробничий потенціал України

Оборонний виробничий потенціал України вже перевищив $35 млрд.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час виступу на пленарному засіданні Форуму оборонних індустрій на саміті НАТО в Гаазі.

Зеленський про виробництво зброї в Україні

За словами глави держави, оборонний виробничий потенціал України включає майже 1 тис. видів різноманітної продукції – від артилерії, традиційних броньованих транспортних засобів до сучасних безпілотників усіх типів і ракет.

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Однак близько 40% зазначеного потенціалу не має належного фінансування, звернув увагу президент.

Зеленський зазначив, що водночас Росія використовує для оборони не тільки власні нафтові доходи, а й ресурси Північної Кореї та Ірану, а також корупційні зв’язки в інших країнах.

Саме тому єдина солідарність є найкращою відповіддю на військову мережу Росії, стверджує президент.

Він наголосив, що Україна відкрита до різних форм співпраці в оборонному секторі, включаючи обмін досвідом і досягненнями з країнами, які виділяють найбільше допомоги.

Глава держави закликав учасників Форуму оборонних індустрій збільшити інвестиції в Україну та спільне виробництво зброї.

За його словами, все вироблене озброєння стане частиною потужнішої європейської системи оборони та безпеки.

Крім цього, Зеленський розкрив, скільки безпілотників може виробляти Україна. За його словами, можливо виробництво понад 8 млн дронів різних типів щороку, але зараз обмежене фінансування на таку кількість.

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