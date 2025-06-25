Будет ли индексация зарплаты с июля 2025 года и кого она коснется

С 1 июля 2025 года возвращается право на индексацию заработной платы работников.

Кого касается индексация заработной платы с 1 июля 2025 года и как она будет происходить — читайте на Фактах ICTV.

Индексация зарплаты с июля 2025 года: как применяется и кто имеет право

Юристы Бесплатной правовой помощи отметили, что с июля проводить индексацию должны предприятия, учреждения и организации независимо от формы собственности и хозяйствования, а также физические лица, использующие труд наемных работников.

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Возвращение индексации обусловлено превышением порога индексации, в частности в июне индекс потребительских цен составил 104,4%.

В свою очередь специалисты Гоструда прокомментировали, что право на проведение индексации заработной платы возникает тогда, когда накопленный индекс потребительских цен превышает установленный пороговый показатель в 103%.

По итогам инфляции за февраль, март, апрель и май, в июне этот индекс достиг 104,4%, то есть превысил определенный минимум. Следовательно, с июля 2025 года работодатели обязаны возобновить индексацию заработных плат работников. Базовым месяцем для начислений является январь 2025 года. При этом индексировать зарплату нужно по коэффициенту 4,4%.

Юристы БПД добавили, что законом Украины Об индексации денежных доходов населения (статья 2) определены денежные доходы граждан, подлежащие индексации.

В частности, индексация зарплаты в июле применяется к постоянным денежным доходам граждан, которые получаются в гривнах на территории Украины и не носят разового характера.

К ним относятся:

пенсионные выплаты;

стипендии;

заработная плата или денежное обеспечение;

страховые выплаты, предусмотренные законодательством об общеобязательном государственном социальном страховании (кроме ежемесячных страховых выплат пострадавшим на производстве и их семьям, а также пенсий, которые уже индексируются отдельно);

компенсации вреда, причиненного здоровью, или в случае потери кормильца (исключением являются выплаты, осуществленные по законам соцстрахования).

В то же время единовременные социальные выплаты, такие как пособие при рождении ребенка, материальная помощь, пособие при выходе на пенсию или беременности и родах, не подлежат индексации.

Повышение их размера осуществляется отдельно с целью сохранения покупательной способности.

Как проводится индексация зарплаты с июля в Украине в 2025 году

Юристы БПД отметили, что расчет индексации в Украине осуществляется в соответствии с Порядком проведения индексации денежных доходов населения, утвержденным постановлением КМУ № 1078 от 17 июля 2003 года.

Как рассчитывается индексация зарплаты или других выплат:

Базовый месяц — это месяц последнего повышения основного дохода (например, зарплаты). Индекс потребительских цен (ИПЦ) начинает накапливаться со следующего за ним месяца.

Порог индексации составляет 103%. То есть индексация проводится только тогда, когда ИПЦ, исчисленный нарастающим итогом после базового месяца, превышает этот порог.

Размер индексации = сумма заработка, подлежащая индексации (в зависимости от прожиточного минимума), × % превышения ИПЦ.

Например, если накопленный ИПЦ за несколько месяцев составил 104,4%, то превышение — 1,4%.

Эта цифра применяется к условной базе (например, к фиксированной величине индексации, для неполных зарплат это может быть пропорционально).

Индексация проводится ежемесячно, начиная с месяца, следующего за превышением порога.

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