Будет ли индексация зарплаты с июля 2025 года и кого она коснется
С 1 июля 2025 года возвращается право на индексацию заработной платы работников.
Кого касается индексация заработной платы с 1 июля 2025 года и как она будет происходить — читайте на Фактах ICTV.
Индексация зарплаты с июля 2025 года: как применяется и кто имеет право
Юристы Бесплатной правовой помощи отметили, что с июля проводить индексацию должны предприятия, учреждения и организации независимо от формы собственности и хозяйствования, а также физические лица, использующие труд наемных работников.
Возвращение индексации обусловлено превышением порога индексации, в частности в июне индекс потребительских цен составил 104,4%.
В свою очередь специалисты Гоструда прокомментировали, что право на проведение индексации заработной платы возникает тогда, когда накопленный индекс потребительских цен превышает установленный пороговый показатель в 103%.
По итогам инфляции за февраль, март, апрель и май, в июне этот индекс достиг 104,4%, то есть превысил определенный минимум. Следовательно, с июля 2025 года работодатели обязаны возобновить индексацию заработных плат работников. Базовым месяцем для начислений является январь 2025 года. При этом индексировать зарплату нужно по коэффициенту 4,4%.
Юристы БПД добавили, что законом Украины Об индексации денежных доходов населения (статья 2) определены денежные доходы граждан, подлежащие индексации.
В частности, индексация зарплаты в июле применяется к постоянным денежным доходам граждан, которые получаются в гривнах на территории Украины и не носят разового характера.
К ним относятся:
- пенсионные выплаты;
- стипендии;
- заработная плата или денежное обеспечение;
- страховые выплаты, предусмотренные законодательством об общеобязательном государственном социальном страховании (кроме ежемесячных страховых выплат пострадавшим на производстве и их семьям, а также пенсий, которые уже индексируются отдельно);
- компенсации вреда, причиненного здоровью, или в случае потери кормильца (исключением являются выплаты, осуществленные по законам соцстрахования).
В то же время единовременные социальные выплаты, такие как пособие при рождении ребенка, материальная помощь, пособие при выходе на пенсию или беременности и родах, не подлежат индексации.
Повышение их размера осуществляется отдельно с целью сохранения покупательной способности.
Как проводится индексация зарплаты с июля в Украине в 2025 году
Юристы БПД отметили, что расчет индексации в Украине осуществляется в соответствии с Порядком проведения индексации денежных доходов населения, утвержденным постановлением КМУ № 1078 от 17 июля 2003 года.
Как рассчитывается индексация зарплаты или других выплат:
- Базовый месяц — это месяц последнего повышения основного дохода (например, зарплаты). Индекс потребительских цен (ИПЦ) начинает накапливаться со следующего за ним месяца.
Порог индексации составляет 103%. То есть индексация проводится только тогда, когда ИПЦ, исчисленный нарастающим итогом после базового месяца, превышает этот порог.
- Размер индексации = сумма заработка, подлежащая индексации (в зависимости от прожиточного минимума), × % превышения ИПЦ.
Например, если накопленный ИПЦ за несколько месяцев составил 104,4%, то превышение — 1,4%.
Эта цифра применяется к условной базе (например, к фиксированной величине индексации, для неполных зарплат это может быть пропорционально).
Индексация проводится ежемесячно, начиная с месяца, следующего за превышением порога.