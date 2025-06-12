В 2025 году минимальная зарплата в Украине составляет 8 000 грн в месяц или 48 грн в час, согласно закону О Государственном бюджете Украины на 2025 год.

Стоит отметить, что в 2025 году с минимальной заработной платы (8 000 грн) вычитается налог на доходы физических лиц (1 440 грн), а также военный сбор (400 грн). В результате минимальная зарплата чистыми равна 6 160 грн.

Будет ли повышаться минимальная зарплата во второй половине 2025 года — читайте в материале Фактов ICTV.

Сейчас смотрят

Будет ли повышаться минимальная зарплата 2025

28 апреля 2025 года в Верховной Раде Украины зарегистрировали законопроект №13164-1, который предусматривает постепенное повышение минимальной заработной платы.

Основная цель инициативы — сократить разрыв между уровнем прожиточного минимума и минимальной зарплатой. Как отмечается в пояснительной записке к документу, сейчас минимальная зарплата составляет лишь 74,1% от фактического прожиточного минимума.

С 1 июля 2025 года предполагалось ввести минимальную заработную плату, которая бы соответствовала ожидаемому фактическому прожиточному минимуму для трудоспособного населения, чтобы сократить имеющийся дисбаланс.

Законопроектом предлагалось:

с 1 июля 2025 года — поэтапное увеличение размера минимальной зарплаты;

“минималка” должна была вырасти до уровня фактического размера прожиточного минимума для трудоспособных лиц (например, по состоянию на март текущего года это было 10 800 грн).

Однако в мае этот законопроект не был поддержан. В настоящее время документ снят с рассмотрения.

Таким образом, повышение минимальной зарплаты с 1 июля 2025 года не произойдет. До конца года показатели минимальной зарплаты, скорее всего, останутся на уровне 2024 года.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.