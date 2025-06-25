Чи буде індексація зарплати з липня 2025 року та кого стосується

З 1 липня 2025 року повертається право на індексацію заробітної плати працівників.

Кого стосується індексація заробітної плати з 1 липня 2025 року та як відбуватиметься — читайте на Фактах ICTV.

Індексація зарплати з липня 2025: як застосовується та хто має право

Юристи Безоплатної правової допомоги зазначили, що з липня проводити індексацію повинні підприємства, установи та організації незалежно від форми власності і господарювання, а також фізичні особи, які використовують працю найманих працівників.

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Повернення індексації зумовлено перевищенням порогу індексації, зокрема в червні індекс споживчих цін становив 104,4 %.

Своєю чергою фахівці Держпраці прокоментували, що право на проведення індексації заробітної плати виникає тоді, коли накопичений індекс споживчих цін перевищує встановлений пороговий показник у 103%.

За підсумками інфляції за лютий, березень, квітень і травень, у червні цей індекс досяг 104,4%, тобто перевищив визначений мінімум. Відтак із липня 2025 року роботодавці зобов’язані відновити індексацію заробітних плат працівників. Базовим місяцем для нарахувань є січень 2025 року. При цьому індексувати зарплату потрібно за коефіцієнтом 4,4%.

Юристи БПД додали, що законом України Про індексацію грошових доходів населення (стаття 2) визначені грошові доходи громадян, які підлягають індексації.

Зокрема, індексація зарплати у липні застосовується до постійних грошових доходів громадян, які отримуються у гривнях на території України та не мають одноразового характеру.

До них належать:

пенсійні виплати;

стипендії;

заробітна плата або грошове забезпечення;

страхові виплати, передбачені законодавством про загальнообов’язкове державне соціальне страхування (окрім щомісячних страхових виплат постраждалим на виробництві й їхнім родинам, а також пенсій, які вже індексуються окремо);

компенсації шкоди, завданої здоров’ю, або у разі втрати годувальника (винятком є виплати, здійснені за законами соцстрахування).

Натомість одноразові соціальні виплати, як-от допомога при народженні дитини, матеріальна допомога, допомога при виході на пенсію чи вагітності та пологах, не підлягають індексації.

Підвищення їхнього розміру здійснюється окремо з метою збереження купівельної спроможності.

Як проводиться індексація зарплати з липня в Україні у 2025 році

Юристи БПД зазначили, що розрахунок індексації в Україні здійснюється відповідно до Порядку проведення індексації грошових доходів населення, затвердженого постановою КМУ № 1078 від 17 липня 2003 року.

Як розраховується індексація зарплати або інших виплат:

Базовий місяць — це місяць останнього підвищення основного доходу (наприклад, зарплати). Індекс споживчих цін (ІСЦ) починає накопичуватись з наступного за ним місяця.

Поріг індексації становить 103%. Тобто індексація проводиться тільки тоді, коли ІСЦ, обчислений наростаючим підсумком після базового місяця, перевищує цей поріг.

Розмір індексації = сума заробітку, яка підлягає індексації (залежно від прожиткового мінімуму), × % перевищення ІСЦ.

Наприклад, якщо накопичений ІСЦ за кілька місяців становив 104,4%, то перевищення — 1,4%.

Ця цифра застосовується до умовної бази (наприклад, до фіксованої величини індексації, для неповних зарплат це може бути пропорційно).

Індексація проводиться щомісяця, починаючи з місяця, наступного за перевищенням порогу.

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