Превращает авиабомбы в КАБы с дальностью до 100 км: в Украине создают аналог модуля УМПК

В Украине ведется разработка аналога российского унифицированного модуля планирования и корректировки (УМПК), который позволяет превратить обычные авиабомбы в управляемые, подобные российским КАБам.

Об этом сообщает издание Defence Express.

Украина создает аналог российского модуля УМПК

— Украинское конструкторское бюро Медоид ведет разработку украинского аналога российского комплекта УМПК, так называемого КАБа. И этот комплект, который также позволяет превратить обычную авиабомбу в планирующую, уже проходит испытания. Сейчас разработка проходит испытания и в режиме планирования бомба летит на расстояние в 60 км, — говорится в материале.

На обнародованных видео с тестирования видно, как украинский КАБ был сброшен с фронтового бомбардировщика Су-24 во время горизонтального полета.

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Это подтверждает, что бомба уже имеет способность планировать на большое расстояние после сброса.

Инженеры работают над модификацией, которая обеспечит поражение целей на дистанции до 80 км. Хотя теоретически, при сбросе с высоты 10 километров, боеприпас может достигать и 100 км, реальная дальность применения будет зависеть от выбранной тактики боевого использования.

Тактико-технические характеристики украинского УАБа

На сегодняшний день новый тип управляемой авиационной бомбы способен планировать до 60 км и попадать в цель с высокой точностью. Разработчики подчеркивают, что эти параметры были согласованы с представителями Вооруженных сил и Министерства обороны.

Работа над усовершенствованием продолжается: планируется увеличить дальность действия до 80 км. В условиях боевого применения и сброса с больших высот этот показатель потенциально может достигать 100 км, однако реальная эффективность будет зависеть от условий операций.

Представитель КБ Медоид Олег Вострих рассказал, что разработка находится на этапе испытаний.

— Мы сейчас как раз на этапе испытаний. Испытательные сбросы осуществлялись с Су-24 пока из горизонтального полета. Они дали положительный результат. В частности, по дальности и системе сброса и планированию бомбы как таковой. Нужно сделать еще до десятка испытаний, которые пройдут экспертизу в Министерстве обороны, прежде чем они будут этим изделием. Но пока главная проблема, чтобы быстро двигаться — это деньги, — отметил Вострых.

По его словам, сейчас конструкторское бюро активно ищет финансовую поддержку для дальнейшего развития проекта, поскольку стоимость одного образца модуля составляет около $25 тыс.

Фото: российские СМИ

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