Перетворює авіабомби на КАБи з дальністю до 100 км: в Україні створюють аналог модуля УМПК

В Україні ведеться розробка аналога російського уніфікованого модуля планування та коригування (УМПК), який дозволяє перетворити звичайні авіабомби на керовані, подібні до російських КАБів.

Про це повідомляє видання Defence Express.

Україна створює аналог російського модуля УМПК

– Українське конструкторське бюро Медоїд веде розробку українського аналога російського комплекту УМПК, так званого КАБу. І цей комплект, який так само дозволяє перетворити звичайну авіабомбу на плануючу, вже проходить випробування. Наразі розробка проходить випробування і в режимі планування бомба летить на відстань в 60 км, – йдеться у матеріалі.

На оприлюднених відео з тестування видно, як український КАБ було скинуто з фронтового бомбардувальника Су-24 під час горизонтального польоту.

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Це підтверджує, що бомба вже має здатність планувати на велику відстань після скидання.

Інженери працюють над модифікацією, яка забезпечить ураження цілей на дистанції до 80 км. Хоча теоретично, при скиданні з висоти 10 кілометрів, боєприпас може досягати і 100 км, реальна дальність застосування залежатиме від обраної тактики бойового використання.

Тактико-технічні характеристики українського КАБу

На сьогодні новий тип керованої авіаційної бомби здатен планувати до 60 км і влучати в ціль з високою точністю. Розробники підкреслюють, що ці параметри були погоджені з представниками Збройних сил та Міністерства оборони.

Робота над удосконаленням триває: планується збільшити дальність дії до 80 км. В умовах бойового застосування і скидання з великих висот, цей показник потенційно може сягати 100 км, однак реальна ефективність залежатиме від умов операцій.

Представник КБ Медоїд Олег Вострих розповів, що розробка знаходиться на етапі випробувань.

– Ми зараз якраз на етапі випробувань. Випробувальні скиди здійснювались з Су-24 поки з горизонтального польоту. Вони дали позитивний результат. Зокрема, щодо дальності та системи скиду та планування бомби як такої. Треба зробити ще до десятка випробувань, які пройдуть експертизу в Міністерстві оборони, перед тим як що вони будуть цей виріб. Але поки що головна проблема, щоб швидко рухатися – це гроші, – зазначив Вострих.

За його словами, зараз конструкторське бюро активно шукає фінансову підтримку для подальшого розвитку проекту, оскільки вартість одного зразка модуля складає близько $25 тис.

Фото: російські ЗМІ

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