Россия начала запускать новые “белые” Шахеды с ИИ и радиоуправлением — АР

Российские войска начали использовать усовершенствованные версии иранских дронов-камикадзе Шахед, которые оснащены новейшими технологиями — камерами, радиоуправляемыми модулями и системами искусственного интеллекта.

Об этом сообщает Associated Press.

Россия запускает модернизированные Шахеды

— На прошлой неделе украинские охотники на дроны, которые собирали обломки ночного штурма российских городов, нашли оружие, которое выделялось среди других. Дрон имел усовершенствованную камеру, вычислительную платформу на базе искусственного интеллекта и радиосвязь, что позволяло оператору дистанционно управлять им из России, — говорится в статье.

Обнаруженный беспилотник также содержал иранскую технологию защиты от помех, что свидетельствует об активном привлечении иностранных решений в конструкцию этих дронов.

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На вооружении российских сил зафиксировано появление так называемых белых Шахедов — беспилотников с расширенным функционалом, которые способны поражать как стационарные, так и движущиеся цели, включая объекты критической инфраструктуры.

Новые Шахеды содержат дорогие компоненты

Из-за высокой стоимости электронной начинки таких БПЛА, эксперты предполагают, что их будут использовать в основном для точечных ударов.

Предыдущие модификации Шахедов не имели возможности изменять маршрут или нацеливаться на движущиеся объекты, что делало их более уязвимыми для украинских средств противовоздушной обороны.

Новая версия дронов имеет радиоканал связи, благодаря чему оператор может дистанционно управлять аппаратом в реальном времени, даже находясь на территории России.

Среди обломков недавно сбитых дронов также обнаружены многоканальные антенны китайского производства и модули радиоэлектронной борьбы (РЭБ), изготовленные в Иране. Это указывает на гибридное происхождение новых дронов, сочетающих компоненты из разных стран.

Некоторые эксперты предполагают, что часть модернизированных Шахедов может быть изготовлена не в Иране, а на территории России — в частности, на производственных мощностях завода Алабуга.

Однако из-за высокой цены на составные части, ожидать массового производства таких дронов пока не стоит. Российская сторона, вероятно, сосредоточится на выпуске более дешевых аналогов под названием Герань.

Несмотря на усовершенствования, радиоуправляемые беспилотники остаются уязвимыми для средств РЭБ. Это сохраняет за Украиной потенциальные возможности для эффективного противодействия новой угрозе с неба.

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