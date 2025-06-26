Росіяни вдосконалюють дрони Шахед, але ШІ там немає – Міноборони

Росія модернізує ударні дрони типу Шахед, і це ускладнює боротьбу з ними. Однак безпілотник не здатний ухвалювати складні рішення.

Про це DOU розповів заступник міністра оборони України з питань цифровізації Валерій Чуркін.

Чи мають Шахеди ШІ-технології

За його словами, Шахед – це проста стабільна платформа, яку можна вдосконалювати. І саме цим займаються росіяни.

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Зокрема, ворог зробив модулі Комета більш стійкими до радіоелектронної боротьби (РЕБ), а також додав більше каналів зв’язку. Тому дрони стало складніше “спуфити”.

Чуркін зазначив, що штучного інтелекту в самому безпілотнику немає, але, ймовірно, це питання часу.

– Безпосередньо на самому Шахеді немає (ШІ-технологій – Ред.), він не ухвалює складних рішень. Поки що. Але, ймовірно, це питання часу. І ми, і росіяни над цим активно працюємо. Зараз Шахед виконує запрограмований порядок дій з елементами керування, – розповів заступник міністра оборони.

В останніх версіях дронів вже встановлена система доведення. Чуркін підкреслив, що якщо додати функції, які дозволять дрону виконувати більш складні завдання, це збільшить дальність польоту Шахеда і його коефіцієнт ефективності.

– Те саме, як ми прокачуємо FPV-дрони. На звичайний дрон ми поставили донаведення, і коефіцієнт його якості застосування підвищився на 30%. І ми думаємо, як досягти ще більшої ефективності. Чекаємо виходу дрона, який буде основним засобом ураження від тисячі кілометрів, – додав він.

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