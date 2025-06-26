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Потери РФ на 26 июня: ВСУ уничтожили 1100 оккупантов и почти 50 артсистем

російські танки
Фото: Генштаб ВСУ

За прошедшие сутки Силы обороны Украины ликвидировали на фронте не менее 1100 российских оккупантов.

Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ.

Также за сутки наши воины уничтожили немало вражеской техники, в частности: 48 артиллерийских систем, семь боевых бронированных машин.

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Потери врага в войне на 26 июня 2025 года

  • Личного состава – около 1 015 750 (+1100) человек,
  • танков – 10968 (+1) ед.,
  • боевых бронированных машин – 22892 (+7) ед.,
  • артиллерийских систем – 29617 (+48) ед.,
  • РСЗО – 1425 ед.,
  • средств ПВО – 1188 ед.,
  • самолетов – 416 ед.,
  • вертолетов – 337 ед.,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 42153 (+107) ед.,
  • крылатых ракет – 3388 ед.,
  • кораблей / катеров – 28 ед.,
  • подводных лодок – 1 ед.,
  • автомобильной техники и автоцистерн – 53195 (+111) ед.,
  • специальная техника – 3921 (+1) ед.

В Генеральном штабе отмечают, что это не окончательные данные о потерях врага.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 219-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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Источник: Генштаб ВСУ

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