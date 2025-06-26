Марта Бондаренко, редактор ленты
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Потери РФ на 26 июня: ВСУ уничтожили 1100 оккупантов и почти 50 артсистем
За прошедшие сутки Силы обороны Украины ликвидировали на фронте не менее 1100 российских оккупантов.
Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ.
Также за сутки наши воины уничтожили немало вражеской техники, в частности: 48 артиллерийских систем, семь боевых бронированных машин.
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Потери врага в войне на 26 июня 2025 года
- Личного состава – около 1 015 750 (+1100) человек,
- танков – 10968 (+1) ед.,
- боевых бронированных машин – 22892 (+7) ед.,
- артиллерийских систем – 29617 (+48) ед.,
- РСЗО – 1425 ед.,
- средств ПВО – 1188 ед.,
- самолетов – 416 ед.,
- вертолетов – 337 ед.,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 42153 (+107) ед.,
- крылатых ракет – 3388 ед.,
- кораблей / катеров – 28 ед.,
- подводных лодок – 1 ед.,
- автомобильной техники и автоцистерн – 53195 (+111) ед.,
- специальная техника – 3921 (+1) ед.
В Генеральном штабе отмечают, что это не окончательные данные о потерях врага.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 219-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.
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Источник: Генштаб ВСУ
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