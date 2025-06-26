Втрати ворога на 26 червня: ЗСУ знищили 1100 окупантів та майже 50 артсистем

Минулої доби Сили оборони України ліквідували на фронті щонайменше 1100 російських окупантів.

Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ.

Також за добу наші воїни знищили чимало ворожої техніки, зокрема: 48 артилерійських систем, сім бойових броньованих машин.

Зараз дивляться

Втрати ворога у війні на 26 червня 2025

особового складу – близько 1 015 750 (+1100) осіб,

танків – 10968 (+1) од,

бойових броньованих машин – 22892 (+7) од,

артилерійських систем – 29617 (+48) од,

РСЗВ – 1425 од,

засобів ППО – 1188 од,

літаків – 416 од,

гелікоптерів – 337 од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 42153 (+107) од,

крилатих ракет – 3388 од,

кораблів / катерів – 28 од,

підводних човнів – 1 од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 53195 (+111) од,

спеціальна техніка – 3921 (+1) од.

У Генеральному штабі наголошують, що це не остаточні дані щодо втрат ворога.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 219-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Джерело : Генштаб ЗСУ

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