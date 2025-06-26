Марта Бондаренко, редакторка стрічки
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Втрати ворога на 26 червня: ЗСУ знищили 1100 окупантів та майже 50 артсистем
Минулої доби Сили оборони України ліквідували на фронті щонайменше 1100 російських окупантів.
Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ.
Також за добу наші воїни знищили чимало ворожої техніки, зокрема: 48 артилерійських систем, сім бойових броньованих машин.
Зараз дивляться
Втрати ворога у війні на 26 червня 2025
- особового складу – близько 1 015 750 (+1100) осіб,
- танків – 10968 (+1) од,
- бойових броньованих машин – 22892 (+7) од,
- артилерійських систем – 29617 (+48) од,
- РСЗВ – 1425 од,
- засобів ППО – 1188 од,
- літаків – 416 од,
- гелікоптерів – 337 од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 42153 (+107) од,
- крилатих ракет – 3388 од,
- кораблів / катерів – 28 од,
- підводних човнів – 1 од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 53195 (+111) од,
- спеціальна техніка – 3921 (+1) од.
У Генеральному штабі наголошують, що це не остаточні дані щодо втрат ворога.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 219-ту добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.
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Джерело: Генштаб ЗСУ
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