Как получить документ о базовом среднем образовании в Украине в 2025 году

Свидетельство о базовом среднем образовании — это официальный документ государственного образца, подтверждающий завершение девятилетнего обучения в учреждении общего среднего образования.

Этот документ необходим для дальнейшего поступления в профтехучилища, колледжи или для продолжения обучения в старших классах школы.

Как получить свидетельство о получении базового среднего образования, куда обращаться и что необходимо — читайте в материале Фактов ICTV.

Сейчас смотрят

Когда выдается документ о базовом среднем образовании

Ученики, которые завершили обучение в 9 классе, получают свидетельство о получении базового среднего образования вместе с приложением, где указаны оценки по всем предметам. Тем, кто продемонстрировал высокие результаты в учебе, вручается свидетельство с отличием.

Ранее, чтобы получить свидетельство необходимо было успешно сдать государственную итоговую аттестацию (ГИА). Однако во время действия военного положения, в том числе и в 2025 году, проведение экзамена отменили.

Сейчас ученик должен успешно завершить обучение в 9 классе, то есть иметь положительные годовые оценки по всем предметам. Не должно быть задолженностей по образовательной программе.

Свидетельство о базовом среднем образовании выглядит следующим образом:

Как получить документ о базовом среднем образовании 2025

Чтобы получить документ о базовом среднем образовании необходимо подать такие документы для его оформления:

копию свидетельства о рождении или паспорта;

ИНН (при наличии);

фотографии (при необходимости);

справку о месте жительства (при необходимости).

Документ о получении базового среднего образования дает возможность продолжить обучение в учебных заведениях III степени, поступить в профессионально-технические училища или колледжи и техникумы, имеющие I-II уровень аккредитации.

Стоит отметить, если ученик учился в украинской школе дистанционно из-за рубежа, он имеет право на получение свидетельства наравне с другими выпускниками. В таком случае документы могут быть отправлены по почте или в электронном виде через систему ЕГЭБО.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.