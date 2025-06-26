Як отримати документ про базову середню освіту в Україні у 2025 році

Свідоцтво про базову середню освіту — це офіційний документ державного зразка, який підтверджує завершення дев’ятирічного навчання в закладі загальної середньої освіти.

Цей документ необхідний для подальшого вступу до профтехучилищ, коледжів або для продовження навчання у старших класах школи.

Як отримати свідоцтво про здобуття базової середньої освіти, куди звертатися та що необхідно — читайте в матеріалі Фактів ICTV.

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Коли видається документ про базову середню освіту

Учні, які завершили навчання в 9 класі, отримують свідоцтво про здобуття базової середньої освіти разом із додатком, де зазначені оцінки з усіх предметів. Тим, хто продемонстрував високі результати у навчанні, вручається свідоцтво з відзнакою.

Раніше, щоб отримати свідоцтво необхідно було успішно скласти державну підсумкову атестацію (ДПА). Проте під час дії воєнного стану, зокрема й у 2025 році, проведення іспиту відмінили.

Наразі учень має успішно завершити навчання у 9 класі, тобто мати позитивні річні оцінки з усіх предметів. Не має бути заборгованостей з освітньої програми.

Свідотство про базову середню освіту виглядає наступним чином:

Як отримати документ про базову середню освіту 2025

Щоб отримати документ про базову середню освіту необхідно подати такі документи для його оформлення:

копію свідоцтва про народження або паспорта;

ІПН (за наявності);

фотокартки (за необхідності);

довідку про місце проживання (за необхідності).

Документ про здобуття базової середньої освіти надає можливість продовжити навчання в закладах освіти III ступеня, вступити до професійно-технічних училищ або коледжів і технікумів, що мають I-II рівень акредитації.

Варто зазначити, якщо учень навчався в українській школі дистанційно з-за кордону, він має право на отримання свідоцтва на рівні з іншими випускниками. У такому випадку документи можуть бути надіслані поштою або в електронному вигляді через систему ЄДЕБО.

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