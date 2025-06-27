Александр Алферов стал главой Украинского института национальной памяти
Кабинет Министров 27 июня назначил историка Александра Алферова главой Украинского института национальной памяти (УИНП). До декабря 2024 года эту должность занимал Антон Дробович.
Об этом сообщило Министерство культуры и стратегических коммуникаций.
Алферов возглавит Украинский институт национальной памяти
— Кабинет министров назначил Александра Алферова главой Украинского института национальной памяти, — говорится в сообщении.
Александр Алферов — историк, теле- и радиоведущий, а также общественный деятель и военный, теперь возглавит ключевую институцию, ответственную за формирование национальной памяти.
С 2010 года Алферов работал научным сотрудником Института истории Украины Национальной академии наук Украины.
За этот период он стал автором и соавтором 15 книг, а также опубликовал более 100 научных статей, что свидетельствует о его значительном вкладе в развитие исторической науки.
Что известно об Александре Алферове
С началом полномасштабного вторжения России на территорию Украины, Алферов присоединился к рядам Вооруженных Сил, став офицером ССО Азов-Киев.
С сентября 2022 года он занимал должность офицера 3-й отдельной штурмовой бригады, где исполнял обязанности начальника группы гуманитарной подготовки и информационного обеспечения отделения психологической поддержки персонала.
У Альферова воинское звание майора запаса. Параллельно с военной службой он возглавлял экспертную группу по дерусификации в столице, что подчеркивает его активную гражданскую позицию и работу в сфере сохранения украинской идентичности.
Напомним, 13 декабря 2024 года Кабмин уволил Антона Дробовича с должности главы УИНП. Позже, 21 декабря 2024 года, Кабинет министров назначил Юлию Гнатюк временным исполняющим обязанности главы этого учреждения.
Фото: Министерство культуры и стратегических коммуникаций