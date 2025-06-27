Олександр Алфьоров став головою Українського інституту національної пам’яті

Кабінет Міністрів 27 червня призначив історика Олександра Алфьорова головою Українського інституту національної пам’яті (УІНП). До грудня 2024 року цю посаду займав Антон Дробович.

Про це повідомило Міністерство культури та стратегічних комунікацій.

Алфьоров очолить Український інститут національної пам’яті

– Кабінет міністрів призначив Олександра Алфьорова головою Українського інституту національної пам’яті, – йдеться у повідомленні.

Олександр Алфьоров – історик, теле- та радіоведучий, а також громадський діяч та військовий, тепер очолить ключову інституцію, відповідальну за формування національної пам’яті.

Зараз дивляться

З 2010 року Алфьоров працював науковим співробітником Інституту історії України Національної академії наук України.

За цей період він став автором, співавтором та упорядником 15 книжок, а також опублікував понад 100 наукових статей, що свідчить про його значний внесок у розвиток історичної науки.

Що відомо про Олександра Алфьорова

З початком повномасштабного вторгнення Росії у Україну, Алфьоров долучився до лав Збройних сил та став офіцером ССО Азов-Київ.

З вересня 2022 року він обіймав посаду офіцера 3-ї окремої штурмової бригади, де виконував обов’язки начальника групи гуманітарної підготовки та інформаційного забезпечення відділення психологічної підтримки персоналу.

Алфьоров має військове звання майора запасу. Паралельно з військовою службою він очолював експертну групу з дерусифікації в столиці, що підкреслює його активну громадянську позицію та роботу у сфері збереження української ідентичності.

Нагадаємо, 13 грудня 2024 року уряд звільнив Антона Дробовича з посади голови УІНП. Пізніше, 21 грудня 2024 року, Кабінет міністрів призначив Юлію Гнатюк тимчасовою виконувачкою обов’язків голови цієї установи.

Фото: Міністерство культури і стратегічних комунікацій

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.