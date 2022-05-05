Перенести в отдельное пространство: глава УИНП о российских имперских памятниках

Глава Украинского института национальной памяти Антон Дробович считает, что одесские имперские памятники, такие как памятник российской царице Екатерине II, не подпадающие под декоммунизацию, можно переместить в какое-то пространство.

По его словам, подобное можно реализовать с Музеем полтавской битвы.

— Там на входе стоит памятник Петру I, и сам музей с местными кураторами придумал идею сделать пол под этим памятником в виде шахматной доски, а рядом поставить фигуры Карла XII и гетмана Мазепы. Это один из примерных примеров переосмысления памятников. Когда сам монумент не ломается, не сносится, не переносится, но создается контекст, открывающий больше правды о событиях, и делает то, чего россияне так боятся – рассказывает правдивую историю, — утверждает он.

Дробич отмечает, что сегодняшняя война демонстрирует, что россиянам продолжает быть свойственна имперская оптика. В частности, имперские амбиции России привело к тому, что на юге и востоке страны 2/3 географических названий связаны не с Украиной, а с Россией и бывшими советскими республиками, или территориями Российской империи.

В связи с волной дерусификации Дробович предлагает создать один крупный национальный мемориал войны, и в нем собрать, в частности, памятники как инсталляцию, которая показывает, что война сопровождалась изменениями в символическом пространстве. Можно создать музей осмысления нашего прошлого из числа империй.

— Кто из регионов, быстрее, поймет, что это полезная история, что такой музей создаст туристический поток, рабочие места и новый имидж территории. Я думаю, что города и регионы могут даже соперничать за то, кто возглавит этот мейнстрим.

По его мнению, мемориализация памяти о сегодняшней войне будет “точно живой, а не по распоряжению сверху”, как в советское время.

— Мы, как общество, получим возможность создать уютное публичное пространство, в котором сами будем жить и осмысленно его формировать. Не под давлением политической конъюнктуры, а от силы своих переживаний, рассуждений и эмоций.

Дробович также считает, что в Киеве нужно продолжать отказываться от советской символики. Речь идет о серпе и молоте на мосту Патона и щите скульптуры Родина-мать. Также государственный деятель считает, что нужно перенести могилу советского военачальника Ватутина на Лукьяновское кладбище. Послание Арки дружбы народов тоже можно изменить.