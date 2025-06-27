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Сколько областей в Украине: административно-территориальное устройство страны

Яка найбільша область в Україні
Фото: Pixabay

Украина – это самая большая страна, среди полностью расположенных в Европе. Ее площадь составляет 603 628 км², а территория охватывает юго-запад Восточно-европейской равнины, часть Восточных Карпат и Крымские горы.

О том, на какие административно-территориальные единицы поделена территория Украины, читайте в материале Фактов ICTV.

Сколько областей в Украине

Согласно Конституции Украины, ее территория состоит из 24 областей, Автономной Республики Крым и двух городов со специальным статусом – столицы государства Киева и Севастополя.

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Несмотря на аннексию Крыма и Донбасса, а также оккупацию части украинских земель на Востоке и Юге страны в результате полномасштабного вторжения России, эти территории все равно юридически являются частью Украины.   

Области Украины поделены на районы (от 3 до 8). В каждой области и районе есть населенный пункт, который выполняет функцию столицы территориальной единицы, где расположены органы власти областного и районного значения.  

Самая маленькая область Украины по площади – Черновицкая (8 097 км2), а самая большая – Одесская (33 310 км2).

Перечень областей Украины

В список регионов Украины входят 25 административно-территориальных единиц. Приводим их список в алфавитном порядке:

  • Автономная Республика Крым, административный центр – Симферополь;
  • Винницкая, областной центр – Винница;
  • Волынская, областной центр – Луцк;
  • Днепропетровская, областной центр – Днепр;
  • Донецкая, областной центр – Донецк;
  • Житомирская, областной центр – Житомир;
  • Закарпатская, областной центр – Ужгород;
  • Запорожская, областной центр – Запорожье;
  • Ивано-Франковская, областной центр – Ивано-Франковск;
  • Киевская, областной центр – Киев;
  • Кировоградская, областной центр – Кропивницкий;
  • Луганская, областной центр – Луганск;
  • Львовская, областной центр – Львов;
  • Николаевская, областной центр – Николаев;
  • Одесская, областной центр – Одесса;
  • Полтавская, областной центр – Полтава;
  • Ровенская, областной центр – Ровно;
  • Сумская, областной центр – Сумы;
  • Тернопольская, областной центр – Тернополь;
  • Харьковская, областной центр – Харьков;
  • Херсонская, областной центр – Херсон;
  • Хмельницкая, областной центр – Хмельницкий;
  • Черкасская, областной центр – Черкассы;
  • Черновицкая, областной центр – Черновцы;
  • Черниговская, областной центр – Чернигов.
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