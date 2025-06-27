Сколько областей в Украине: административно-территориальное устройство страны

Украина – это самая большая страна, среди полностью расположенных в Европе. Ее площадь составляет 603 628 км², а территория охватывает юго-запад Восточно-европейской равнины, часть Восточных Карпат и Крымские горы.

О том, на какие административно-территориальные единицы поделена территория Украины, читайте в материале Фактов ICTV.

Сколько областей в Украине

Согласно Конституции Украины, ее территория состоит из 24 областей, Автономной Республики Крым и двух городов со специальным статусом – столицы государства Киева и Севастополя.

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Несмотря на аннексию Крыма и Донбасса, а также оккупацию части украинских земель на Востоке и Юге страны в результате полномасштабного вторжения России, эти территории все равно юридически являются частью Украины.

Области Украины поделены на районы (от 3 до 8). В каждой области и районе есть населенный пункт, который выполняет функцию столицы территориальной единицы, где расположены органы власти областного и районного значения.

Самая маленькая область Украины по площади – Черновицкая (8 097 км2), а самая большая – Одесская (33 310 км2).

Перечень областей Украины

В список регионов Украины входят 25 административно-территориальных единиц. Приводим их список в алфавитном порядке:

Автономная Республика Крым, административный центр – Симферополь;

Винницкая, областной центр – Винница;

Волынская, областной центр – Луцк;

Днепропетровская, областной центр – Днепр;

Донецкая, областной центр – Донецк;

Житомирская, областной центр – Житомир;

Закарпатская, областной центр – Ужгород;

Запорожская, областной центр – Запорожье;

Ивано-Франковская, областной центр – Ивано-Франковск;

Киевская, областной центр – Киев;

Кировоградская, областной центр – Кропивницкий;

Луганская, областной центр – Луганск;

Львовская, областной центр – Львов;

Николаевская, областной центр – Николаев;

Одесская, областной центр – Одесса;

Полтавская, областной центр – Полтава;

Ровенская, областной центр – Ровно;

Сумская, областной центр – Сумы;

Тернопольская, областной центр – Тернополь;

Харьковская, областной центр – Харьков;

Херсонская, областной центр – Херсон;

Хмельницкая, областной центр – Хмельницкий;

Черкасская, областной центр – Черкассы;

Черновицкая, областной центр – Черновцы;

Черниговская, областной центр – Чернигов.

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