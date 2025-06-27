Скільки областей в Україні: адміністративно-територіальний устрій країни

Україна – це найбільша країна серед повністю розташованих у Європі. Її площа становить 603 628 км², а територія охоплює південний захід Східноєвропейської рівнини, частину Східних Карпат та Кримські гори.

Про те, на які адміністративно-територіальні одиниці поділено територію України, читайте у матеріалі Фактів ICTV.

Скільки областей в Україні

Згідно з Конституцією України, її територія складається з 24 областей, Автономної Республіки Крим та двох міст зі спеціальним статусом – столиці держави Києва та Севастополя.

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Незважаючи на анексію Криму та Донбасу, а також окупацію частини українських земель на Сході та Півдні країни внаслідок повномасштабного вторгнення Росії, ці території все одно юридично є частиною України.

Області України поділено на райони (від 3 до 8). У кожній області та районі є населений пункт, який виконує функцію столиці територіальної одиниці, де розташовані органи влади обласного та районного значення.

Найменша область України за площею – Чернівецька (8 097 км2), а найбільша – Одеська (33 310 км2).

Перелік областей України

До списку регіонів України входять 25 адміністративно-територіальних одиниць. Наводимо їх список в алфавітному порядку:

Автономна Республіка Крим, адміністративний центр – Сімферополь;

Вінницька, обласний центр – Вінниця;

Волинська, обласний центр – Луцьк;

Дніпропетровська, обласний центр – Дніпро;

Донецька, обласний центр – Донецьк;

Житомирська, обласний центр – Житомир;

Закарпатська, обласний центр – Ужгород;

Запорізька, обласний центр – Запоріжжя;

Івано-Франківська, обласний центр – Івано-Франківськ;

Київська, обласний центр – Київ;

Кіровоградська, обласний центр – Кропивницький;

Луганська, обласний центр – Луганськ;

Львівська, обласний центр – Львів;

Миколаївська, обласний центр – Миколаїв;

Одеська, обласний центр – Одеса;

Полтавська, обласний центр – Полтава;

Рівненська, обласний центр – Рівне;

Сумська, обласний центр – Суми;

Тернопільська, обласний центр – Тернопіль;

Харківська, обласний центр – Харків;

Херсонська, обласний центр – Херсон;

Хмельницька, обласний центр – Хмельницький;

Черкаська, обласний центр – Черкаси;

Чернівецька, обласний центр – Чернівці;

Чернігівська, обласний центр – Чернігів.

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