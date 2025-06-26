Конституция Украины — основной закон государства, который определяет ее устройство, принципы функционирования органов власти, права, свободы и обязанности граждан.

Принятая 28 июня 1996 года, Конституция закрепляет принципы суверенитета, территориальной целостности, разделения властей, верховенства права и народовластия.

Из скольких статей состоит Конституция Украины, читайте в нашем материале.

Сколько разделов и статей в Конституции Украины

Конституция Украины состоит из 15 разделов. Это главный закон государства, который определяет его устройство, систему органов власти, принципы взаимодействия между ними, а также права и обязанности граждан.

Конституция Украины: сколько статей и о чем в них говорится:

Конституция Украины

Разделы I-XIV охватывают 160 основных статей.

Раздел XV — “Переходные положения” — составляет статью 161, которая состоит из ряда пунктов, регулирующих внедрение отдельных норм в переходный период.

Структура Конституции Украины:

Раздел I — Общие принципы (ст. 1-20) — определяет государственное устройство, суверенитет, язык, символику, столицу, правовые принципы.

Раздел II — Права, свободы и обязанности человека и гражданина (ст. 21-68) — самый большой по объему, фиксирует основные права человека.

Разделы III-XIII (ст. 69-159) — посвящены формам народовластия, структуре власти (парламент, президент, правительство, суды), прокуратуре, местному самоуправлению, территориальному устройству и тому подобное.

Раздел XIV (ст. 160) — Заключительные положения.

Раздел XV (ст. 161) — Переходные положения, содержащие нормы о поэтапном внедрении реформ, в частности в судебной, административной и правоохранительной сферах.

Краткое описание разделов и статей Конституции Украины

Уже с первого раздела закрепляются ключевые принципы: Украина провозглашается суверенным, независимым, демократическим, правовым государством. Территория является целостной и неприкосновенной, а единственным государственным языком — украинский. В этом же разделе зафиксирован принцип разделения власти, местное самоуправление, государственные символы и направления внешней политики.

Самый большой по объему второй раздел посвящен правам, свободам и обязанностям человека и гражданина. В нем заложены фундаментальные личные, политические, социальные, экономические и культурные права. В частности, это право на жизнь, свободу, образование, здравоохранение, труд, участие в управлении государственными делами. Также определены обязанности граждан — в частности, уважение к закону, уплата налогов и защита Отечества.

Далее речь идет о выборах и референдумах, которые признаны основными формами народовластия. Закреплены принципы их проведения, а также ограничения.

Что нужно знать о Конституции Украины

Отдельные разделы посвящены Верховной Раде, Президенту и Кабинету Министров Украины. Раскрываются полномочия парламента, порядок его работы, механизмы контроля.

Подробно прописаны функции и обязанности Президента, включая вопрос прекращения его полномочий. Относительно правительства — определены его состав, компетенция, а также роль в осуществлении исполнительной власти.

Структура прокуратуры и судебной власти описана в отдельных разделах. Конституция предусматривает независимость судов, гарантии деятельности судей, роль адвокатуры, а также порядок организации Конституционного Суда, который занимается толкованием Основного Закона.

Также в Конституцию входят разделы, посвященные территориальному устройству Украины, статусу Автономной Республики Крым, местному самоуправлению, а еще — процедурам внесения изменений в Конституцию.

Разделы XIV и XV содержат заключительные и переходные положения. Именно в переходных нормах часто определяется, как и когда должны вступить в силу изменения в те или иные статьи, а также особенности внедрения реформ — в частности, судебной или децентрализационной.

Конституция Украины — это правовой каркас государства, в котором очерчены его базовые ценности, организационная структура, а также права и гарантии для каждого гражданина.

