В Черном море появилась смертельно ядовитая рыба тетраодон серебристый

В Черном море фиксируют появление ядовитой рыбы — серебристого тетраодона. Тропический хищник является инвазивным видом, угрожающим морскому биоразнообразию, рыболовству и здоровью людей.

Об этом сообщает Государственная экологическая инспекция Юго-Западного округа.

Тетраодон серебристый: что известно о рыбе-шаре

— Эта экзотическая рыба обладает способностью раздуваться как шар, кроме того, тетраодон серебристый (Lagocephalus sceleratus), или рыба-шар — смертельно ядовитый инвазивный вид, — говорится в сообщении.

Тропический хищник происходит из Индо-Тихоокеанского региона. Через Суэцкий канал он проник в Средиземное, а затем — в Черное море.

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Впервые о наличии инвазивного вида у украинских берегов Черного моря стало известно в 2014 году.

Рыба содержит тетродотоксин — мощный яд, поражающий нервную систему. Даже крошечная доза может привести к смерти при употреблении, — отмечают экологи.

Рыба-шар имеет сверхпрочные челюсти, которыми легко перегрызает рыболовные сети и уничтожает улов. Хищник питается моллюсками, рыбой и ракообразными, что ставит под угрозу местные виды.

Влияние на Средиземноморье и угроза для Черного моря

В Средиземном море распространение рыбы-пули уже привело к значительным экономическим убыткам для местных рыбаков.

Из-за изменения климата существует высокая вероятность того, что этот вид расширит свой ареал и на Черное море. Это создает серьезную

Из-за потепления климата существует высокая вероятность того, что этот вид расширит свой ареал и на Черное море. Это создает серьезную угрозу для биоразнообразия, мелкого рыболовства и здоровья людей.

Экологи призывают быть бдительными в случае обнаружения похожей рыбы:

сделайте фото или видео с масштабом (линейка, рука), чтобы можно было оценить размер рыбы;

запишите координаты или точное место обнаружения;

сообщите Госэкоинспекции.

Фото: Государственная экологическая инспекция Юго-Западного округа

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