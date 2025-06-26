В Черном море появилась смертельно ядовитая рыба тетраодон серебристый
В Черном море фиксируют появление ядовитой рыбы — серебристого тетраодона. Тропический хищник является инвазивным видом, угрожающим морскому биоразнообразию, рыболовству и здоровью людей.
Об этом сообщает Государственная экологическая инспекция Юго-Западного округа.
Тетраодон серебристый: что известно о рыбе-шаре
— Эта экзотическая рыба обладает способностью раздуваться как шар, кроме того, тетраодон серебристый (Lagocephalus sceleratus), или рыба-шар — смертельно ядовитый инвазивный вид, — говорится в сообщении.
Тропический хищник происходит из Индо-Тихоокеанского региона. Через Суэцкий канал он проник в Средиземное, а затем — в Черное море.
Впервые о наличии инвазивного вида у украинских берегов Черного моря стало известно в 2014 году.
Рыба содержит тетродотоксин — мощный яд, поражающий нервную систему. Даже крошечная доза может привести к смерти при употреблении, — отмечают экологи.
Рыба-шар имеет сверхпрочные челюсти, которыми легко перегрызает рыболовные сети и уничтожает улов. Хищник питается моллюсками, рыбой и ракообразными, что ставит под угрозу местные виды.
Влияние на Средиземноморье и угроза для Черного моря
В Средиземном море распространение рыбы-пули уже привело к значительным экономическим убыткам для местных рыбаков.
Из-за изменения климата существует высокая вероятность того, что этот вид расширит свой ареал и на Черное море. Это создает серьезную
Из-за потепления климата существует высокая вероятность того, что этот вид расширит свой ареал и на Черное море. Это создает серьезную угрозу для биоразнообразия, мелкого рыболовства и здоровья людей.
Экологи призывают быть бдительными в случае обнаружения похожей рыбы:
- сделайте фото или видео с масштабом (линейка, рука), чтобы можно было оценить размер рыбы;
- запишите координаты или точное место обнаружения;
- сообщите Госэкоинспекции.
Фото: Государственная экологическая инспекция Юго-Западного округа