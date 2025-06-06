Годовщина подрыва Каховской ГЭС: какие последствия экоцида и стоит ли восстанавливать

6 июня 2023 года россияне совершили крупнейший экоцид против украинского народа — взорвали плотину Каховской ГЭС, в результате чего высвободились миллионы тонн воды, которая на своем пути сносила все. Даже ко второй годовщине подрыва Каховской ГЭС Украина не может оценить колоссальные убытки для природы и установить, сколько людей погибло. Кстати, украинское законодательство предусматривает от 8 до 15 лет ареста за преступление экоцида.

Факты ICTV разбирались, какие последствия подрыва Каховской ГЭС, что с территорией водохранилища и какие прогнозы восстановления Каховской ГЭС.

В 1950-х годах строительство Каховского водохранилища и ГЭС имело целью воплотить в жизнь замысел Сталина — Большой план преобразования природы. Советская власть хотела сделать из засушливых степей Юга Украины плодородные земли.

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Каскад ГЭС на Днепре

На реке Днепр расположены:

Киевская ГЭС — первая ступенька Днепровского каскада гидроэлектростанций, находится в нескольких километрах от Киева. По состоянию на сентябрь 2021 года мощность Киевской ГЭС составляла 440 МВт.

Каневская ГЭС — вторая ступень Днепровского каскада. ГЭС находится на пойме правого берега Днепра у северной окраины Канева. По состоянию на 2022 год установленная мощность Каневской ГЭС — 500 МВт.

Кременчугская ГЭС — третья ступенька Днепровского каскада. Находится ГЭС в городе Светловодск. Установленная мощность составляет 700,4 МВт.

Среднеднепровская ГЭС — четвертая ступень Днепровского каскада. ГЭС находится в городе Каменское Днепропетровской области. По состоянию на 2022 год установленная мощность составляет 388 МВт.

Днепровская ГЭС-1 и ГЭС-2 — пятая ступень Днепровского каскада гидроэлектростанций. Находится в Запорожье. Установленная мощность станции на январь 2022 года – 1578,6 МВт.

Каховская ГЭС — последняя ступень каскада Днепровских ГЭС. Находится возле Новой Каховки Херсонской области. Генерирующая мощность Каховской ГЭС составляла 334,8 МВт.

Подрыв Каховской ГЭС: ущерб

Согласно отчету правительства Украины и ООН по состоянию на 17 октября 2023 года, прямой ущерб инфраструктуре и активам от подрыва Каховской ГЭС оценивался в $2,79 млрд, а размер убытков превысил $11 млрд. Больше всего пострадал энергетический и жилой сектор. По оценкам отчета, в целом расходы на восстановление оценили в $5,04 млрд.

В начале января 2025 года министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Светлана Гринчук отметила, что убытки в результате подрыва Каховской гидроэлектростанции достигли около $14 млрд. По ее словам, объем утраченных водных ресурсов можно сравнить с половиной запасов некоторых африканских стран. Для Украины сейчас очень актуальна проблема обеспечения водой пострадавшие регионы.

В Минприроды сообщали, что вода из водохранилища после подрыва Каховськой ГЭС затопила не менее 600 кв. км территорий. По расчетам Госэкоинспекции, ущерб от подрыва Каховской ГЭС окружающей среде составляет более 146 млрд грн.

По словам Светланы Гринчук, около 30% природоохранного фонда Херсонщины было затоплено и потеряно из-за подрыва ГЭС.

Что думают херсонцы о последствиях катастрофы на ГЭС

Фонд общины города Херсон Защита 31 мая 2025 года провел опрос 400 респондентов, чтобы определить отношение жителей Херсонщины к последствиям подрыва Каховской ГЭС.

Так, с лета 2023 года количество обеспокоенных последствиями экоцида значительно уменьшилось, хотя все равно этот вопрос волнует каждого четвертого опрошенного жителя Херсона.

76% опрошенных наиболее болезненным экологическим последствием считают разрушение экосистемы Нижнего Днепра. Относительно личного влияния и личных потерь, то 50% респондентов заявили об уничтожении дачных домов, а 44% указали на сильный психологический стресс.

43% опрошенных считают, чтобы избавиться от последствий подрыва Каховской ГЭС, понадобится не менее 10 лет. Лишь 4% сказали, что уже не чувствуют последствий катастрофы.

Также херсонцы отошли от мысли полного восстановления Каховской ГЭС и сегодня больше склоняются к строительству новых гидротехнических сооружений с меньшим масштабом затопления. В 2025 году такую идею одобряют 63% опрошенных. На 4% выросла доля тех, кто вообще против восстановления.

61% опрошенных поддерживает создание гидротехнической инфраструктуры (водозаборы, дамбы, оросительные системы). 53% выступают за создание национального парка или заповедника на месте бывшего водохранилища.

В то же время 80% респондентов считают, что государство не предоставляет достаточной информации о последствиях катастрофы на ГЭС.

Каково значение Каховской ГЭС для энергетики Украины

Хоть Каховская ГЭС была одной из наименее мощных гидроэлектростанций и может сложиться впечатление о ее малозначимости – на самом деле все не так, отметил в комментарии Фактам ICTV Андриан Прокип, эксперт по программе Энергетика аналитического центра Украинского института будущего.

По его словам, гидроэлектростанции — это балансировочные мощности для энергосистемы. Они позволяют сбалансировать производство, чтобы удовлетворять спрос, который меняется ежеминутно.

— Надо понимать, что в регионе, где расположена Каховская ГЭС, находится очень много мощностей солнечной и ветровой генерации. А мощности, собственно, нуждаются в балансировке. То есть, эти балансировочные мощности — это очень важно для развития возобновляемой энергетики, — подчеркнул Андриан Прокип.

Каховская ГЭС — восстановление

Эксперт отмечает, что о восстановлении Каховской ГЭС можно будет думать только после деоккупации Херсонской области, Юга Украины. То есть Украине важно иметь полный контроль на этой территории, чтобы гарантировать безопасность.

По его словам, с современными технологиями при условии соответствующего финансирования можно построить значительно более мощную гидроэлектростанцию, чем та, какой была Каховская ГЭС.

— Третий, очень важный вопрос, это же был источник снабжения воды – как для промышленных потребителей, так и для сельского хозяйства. А где-то – и для потребления питьевой воды. Кроме того, водохранилище Каховской ГЭС непосредственно было связано с поставками воды для охлаждения Запорожской АЭС, — отметил Андриан Прокип.

Поэтому, по его мнению, после деоккупации территории есть очень большой смысл восстановления мощностей Каховской ГЭС. Разве что на тот момент появятся определенные технологии дешевой аккумуляции солнечной и ветровой электроэнергии.

Но остается вопрос поставки воды для сельского хозяйства: для орошения, для промышленных нужд и для населения.

Можно ли Каховскую ГЭС заменить солнечными панелями

Андриан Прокип отмечает, что в таком случае надо будет построить очень много солнечных панелей, больше чем нужно, потому что, например, зимой солнце не настолько продуктивно.

Возможно ли постепенно отказываться от ГЭС

По словам ученого, в мире интерес к гидроэлектростанциям не падает. Он привел пример, что болгарская Национальная электроэнергетическая компания (NEK) и румынская Hidroelectrica возрождают проект строительства совместной гидроэлектростанции на реке Дунай между городами Никополь в Болгарии и Турну-Магуреле в Румынии.

Кстати, консалтинговая организация Coherent Market Insights прогнозирует, что мировой рынок гидроэнергетики продемонстрирует среднегодовые темпы роста на уровне 5,9% до 2030 года.

Кроме того, гидромощности продолжают развивать в Африке, Китае, Южной Америке.

Сколько будет стоить восстановление Каховской ГЭС

Ранее в Укргидроэнерго озвучивали сумму около 1,2 млрд долларов, а темпы восстановления – до 7 лет.

Первое, что там следует будет сделать, это провести разминирование и изучение территорий. Затем надо восстанавливать плотину, электростанцию.

— Конечно, сейчас сложно сказать, какой будет ситуация через 7 лет после деоккупации этого региона. Возможно, действительно, появятся дешевые технологии, которые позволят использовать ветер и солнце, — отметил эксперт.

Главный плюс ГЭС — это способность аккумулировать электричество не на два-три часа, а на значительно более долгий период, подытожил Андриан Прокип.

Подрыв Каховской ГЭС — последствия для природы

Украинский эколог, эксперт по заповедному делу и охране биоразнообразия, директор Украинской природоохранной группы Алексей Василюк в комментарии Фактам ICTV заявил, что ущерб от подрыва Каховской ГЭС можно разделить на три блока: сток воды из водохранилища, затопление территорий и опреснение Черного моря.

Все это называется экоцидом — термин предложили ученые еще в 70-х годах, замечает Алексей Василюк.

Вся зона затопления, а это около 120 тысяч гектаров, была полностью смыта. На первых островах после самой каховской плотины уровень воды поднялся на 12 метров, рассказал Алексей Василюк.

По его словам, тогда поток воды смывал все на своем пути — все помнят фото и видео в соцсетях, когда дома, машины, бытовую технику, которые потом выносило на пляжи Одесской области.

Погибли сотни тысяч копытных и хищных животных, птиц с гнездами, земноводных, пресмыкающихся. Погибла даже рыба, раки и пресноводные моллюски из Днепра, потому что попали в соленое море.

— Погибли насекомые и множество мелких организмов, которых даже не видно невооруженным глазом, но они, например, формируют нашу почву. Именно благодаря мелким микроскопическим животным растительные остатки превращаются в почву. И все это было уничтожено, — подчеркнул эколог.

Экологи предполагают, что из-за такого поднятия уровня воды погибли сухостойные растения, которые занесены в Красную Книгу. Например, береза днепровская.

“Зеленое море” вместо водохранилища

Многие говорили, что Каховское водохранилище после опустошения останется заиленным и превратится в пустыню, но через год там вырос молодой лес.

Появился он, потому что ветры в начале июня разносили семена деревьев: в основном тополя и ивы. И все это проросло, и теперь на месте водохранилища густое “зеленое море”. На севере бывшего водохранилища больше тополей, на юге – больше ив.

По состоянию на сегодняшний день, высота некоторых деревьев достигает 4,2 метра. Для экологов это до сих пор загадка, отмечает Алексей Василюк.

— Мы биологи, хорошо знаем, что так не бывает. Попробуйте посадить дерево из семян, ну, может до полуметра оно и дорастет. Но оказывается природа имеет механизмы, с которыми мы никогда не сталкивались. Природа имеет определенные методы, как быть после большой воды, — говорит эколог.

По его словам, ситуация могла бы быть хуже, если бы россияне совершили этот теракт, например, в феврале. Тогда вряд ли вся территория водохранилища Каховской ГЭС была бы покрыта растительностью.

Каховское водохранилище — это экоцид из прошлого

Алексей Василюк не считает чем-то хорошим создание Каховского водохранилища, потому что это тоже был некий экоцид. В советское время, когда это все планировали, никто не применял экологические знания.

По его словам, многие попытки людей подчинить себе природу со временем заканчивались крахом. Вспомнить хотя бы Аральское море, которое полностью высохло. Остался только каскад водохранилищ в Украине и орошение на Юге.

Эколог отмечает, что орошение из Каховского водохранилища привело к засолению почвы. По его мнению, еще 15-20 лет их можно было бы использовать, но потом пришлось бы бросить. Как, например, произошло с орошаемыми землями в Узбекистане.

Как спасти сельское хозяйство на юге Украины

Алексей Василюк считает, что целесообразно бы применять современные методы капельного полива, или же поменять культуры. Или вообще перевести земли в пастбища.

— Экономика юга с водохранилищем будет существовать еще 15-20 лет. Поэтому мне кажется, что даже не экологический, а чисто экономический выбор здесь очевиден, — говорит эколог.

Европа движется к ликвидации водохранилищ

По его словам, в Европе обороты набирает тенденция ликвидации водохранилищ — это является частью международной климатической политики. Ведь из-за глобального потепления идет активное испарение с больших площадей стоячей воды. Например, в Украине местом наибольшего испарения воды было Каховское водохранилище.

Украина пока не является членом ЕС, однако стремится туда. Поэтому и должна поддерживать европейские ценности и политику.

Есть современный документ — Цели устойчивого развития, которые подписал президент Владимир Зеленский. Есть еще документ — Европейский закон о восстановлении природы. Согласно этому закону, до 2030 года около трети всех сельхозземель Европы должны за счет бизнеса перевести в природные. Кроме того, 25 тысяч километров рек должны быть освобождены от дамб.

За последние 10 лет в странах Евросоюза ликвидировали 6900 дамб. Страны этим активно занимаются пока есть возможность изменить климатическую ситуацию.

Можно восстановить экономику на юге без Каховского водохранилища, сделать водоснабжение, как в Кривом Роге из Кременчугского водохранилища. Там она значительно качественнее, говорит Алексей Василюк.

По его словам, такие города, как Скадовск, Геническ, Мелитополь без Каховского водохранилища получат более качественную воду, если она будет идти по водопроводам, а не по каналам, да еще половина которой будет испаряться по дороге.

— То есть, даже если просто провести воду им прямо из русла Днепра, она будет уже вдвое качественнее. Ну разве это не классный аргумент? Вдвое лучше, чем было. Но этот вариант возможен при условии отказа от орошения, а здесь может быть много недовольных, — отмечает Василюк.

Ни в одной стране Западной и Северной Европы и близко нет таких больших водохранилищ, поэтому им нечего ликвидировать, говорит эколог. Но если Украина грамотно построит международную коммуникацию с государствами-партнерами, то восстановление Великого Луга можно будет подать как крупнейший европейский проект по освобождению рек.

То есть Европа может помочь Украине сделать эту территорию климатически устойчивым и важным участком природы.

Масштабная гибель лесов на Юге

Кстати, одним из последствий подрыва Каховской ГЭС и затопления стала масштабная гибель лесов на Юге Украины. В том году за две недели леса вымокли, а теперь усыхают.

Все леса, которые были вокруг городов Алешки, Голой Пристани, на Кинбурнской косе, или сгорели, потому что лесные пожары оккупанты не тушат, или вымокли. А посадить новые леса на песке в нынешнем климате не получится. Последний масштабный пожар случился на Кинбурнской косе в 2006 году — после того сгоревшие участки никто так и не смог восстановить.

А в долине Днепра сам восстанавливается климатически устойчивый лес. Кстати, если восстанавливать водохранилище, то этот лес придется уничтожить, отмечает Алексей Василюк.

Солнечные панели вместо ГЭС

Эколог отмечает, что нет никакой гарантии, что россияне не ударят по другим нашим гидроэлектростанциям, поэтому восстанавливать уязвимый сталинский проект — довольно глупо.

Алексей Василюк говорит, что вместе с коллегами как-то подсчитали, можно ли мощности Каховской ГЭС заменить солнечными панелями. Как оказалось, если солнечными панелями устелить лишь 1% дна Каховского водохранилища, то они смогут полностью компенсировать мощность ГЭС. А 7% площади Каховского водохранилища компенсируют все наши ГЭС на Днепре.

Казацкое наследие Великого Луга

Еще год назад термин Великий Луг значительное большинство украинцев даже никогда и не слышали. Это природная и историческая территория Украины, на которой в свое время существовало семь казацких сечей: Каменская, Новая Сечь, Чертомлыкская, Никитинская, Базавлукская, Томаковская и на острове Малая Хортица.

В 1950 году власти начали грандиозный проект — строительство Каховской ГЭС. Электростанцию сооружали ценой затопления Великого Луга. Из близлежащих сел людей выселяли, заставляли покидать все, что они наживали годами тяжелым трудом. Это стало еще одной большой трагедией для украинцев, которую устроила советская власть.

Украинский кинорежиссер Александр Довженко в своей повести Поэма о море написал:

Этот сон переходит в действительность почти незаметно. Всю зиму поднимались воды Днепра, заливая плавни, озера… Весь Днепровский Низ от Запорожья до Каховки сразу стал неузнаваемым. Ушел под воду большой Запорожский Луг, утонули навеки старые кресты на дедовских кладбищах. Исчезли реки Подпольная, Скорбная.

Вместе с поселениями на долгие 70 лет под воду ушло и все казацкое наследие.

Теперь есть шанс снова начать исследовать то, что когда-то Советский Союз так хотел стереть из нашей памяти.

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