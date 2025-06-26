У Чорному морі з’явилась смертельно отруйна риба тетраодон сріблястий

У Чорному морі фіксують появу отруйної риби – сріблястого тетраодону. Тропічний хижак є інвазивним видом, що загрожує морському біорізноманіттю, рибальству та здоров’ю людей.

Про це повідомляє Державна екологічна інспекція Південно-Західного округу.

Тетраодон сріблястий: що відомо про рибу-кулю

– Ця екзотична риба має здатність роздуватись як куля, крім того, тетраодон сріблястий (Lagocephalus sceleratus), або риба-куля – смертельно отруйний інвазивний вигляд, – йдеться у повідомленні.

Тропічний хижак походить з Індо-Тихоокеанського регіону. Через Суецький канал він проник до Середземного, а потім – до Чорного моря.

Зараз дивляться

Вперше про наявність інвазивного виду біля українських берегів Чорного моря стало відомо у 2014 році.

– Риба містить тетродотоксин – потужну отруту, що вражає нервову систему. Навіть крихітна доза може призвести до смерті при вживанні, – наголошують екологи.

Риба-куля має надміцні щелепи, якими легко перегризає рибальські сітки та знищує улов. Хижак живиться молюсками, рибою та ракоподібними, що ставить під загрозу місцеві види.

Вплив на Середземномор’я та загроза для Чорного моря

У Середземному морі поширення риби-кулі вже призвело до значних економічних збитків для місцевих рибалок.

Через зміну клімату існує висока ймовірність того, що цей вид розширить свій ареал і на Чорне море. Це створює серйозну загрозу для біорізноманіття, дрібного рибальства та здоров’я людей.

Екологи закликають бути пильними у випадку виявлення схожої риби:

зробіть фото або відео з масштабом (лінійка, рука), щоб можна було оцінити розмір риби;

запишіть координати або точне місце виявлення;

повідомте Держекоінспекцію.

Фото: Державна екологічна інспекція Південно-Західного округу

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.