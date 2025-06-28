Партизаны под Донецком нанесли удар по логистике оккупантов
Агент партизанского движения Атеш провел успешную диверсию в тылу оккупантов в районе Ясиноватой Донецкой области.
Уничтожение релейного шкафа на железной дороге под Донецком
Как сообщили в Атеш, он сжег релейный шкаф на отрезке железной дороги, проходящем по важному логистическому маршруту до Донецка.
— Вблизи данной ж/д ветки находятся военные части, склады и промышленные предприятия, поэтому здесь регулярно проходят военные грузы для снабжения оккупационных войск, — объяснили в партизанском движении.
В результате удара состав с топливом для оккупантов прибыл с значительным опозданием, что нарушило планы врага.
— Ко Дню Конституции Украины мы напоминаем оккупантам, что это — независимая и свободная страна. А Донецк всегда будет украинским! – говорится в сообщении.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 221-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.
Фото: Атеш