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Партизаны под Донецком нанесли удар по логистике оккупантов

Диверсія Атеш на залізниці під Донецьком

Агент партизанского движения Атеш провел успешную диверсию в тылу оккупантов в районе Ясиноватой Донецкой области.

Уничтожение релейного шкафа на железной дороге под Донецком

Как сообщили в Атеш, он сжег релейный шкаф на отрезке железной дороги, проходящем по важному логистическому маршруту до Донецка.

— Вблизи данной ж/д ветки находятся военные части, склады и промышленные предприятия, поэтому здесь регулярно проходят военные грузы для снабжения оккупационных войск, — объяснили в партизанском движении.

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В результате удара состав с топливом для оккупантов прибыл с значительным опозданием, что нарушило планы врага.

— Ко Дню Конституции Украины мы напоминаем оккупантам, что это — независимая и свободная страна. А Донецк всегда будет украинским! – говорится в сообщении.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 221-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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Фото: Атеш

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Армия РоссииВойна в УкраинеДонецкДонецкая областьЗалізницяпартизаниРосійська агресія
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