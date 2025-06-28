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Валентина Летяк, редакторка стрічки
2 хв.

Партизани під Донецьком завдали удару по логістиці окупантів

Диверсія Атеш на залізниці під Донецьком

Агент партизанського руху Атеш провів успішну диверсію в тилу окупантів у районі Ясинуватої Донецької області.

Знищення релейної шафи на залізниці під Донецьком

Як повідомили в Атеш, він спалив релейну шафу на відрізку залізниці, що проходить важливим логістичним маршрутом до Донецька.

– Поблизу цієї залізничної гілки розташовані військові частини, склади та промислові підприємства, тому тут регулярно проходять військові вантажі для постачання окупаційних військ, – пояснили в партизанському русі.

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Унаслідок удару склад із паливом для окупантів прибув зі значним запізненням, що порушило плани ворога.

– До Дня Конституції України ми нагадуємо окупантам, що це – незалежна і вільна країна. А Донецьк завжди буде українським! – йдеться в повідомленні.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 221-шу добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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Фото: Атеш

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