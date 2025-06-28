Партизани під Донецьком завдали удару по логістиці окупантів
Агент партизанського руху Атеш провів успішну диверсію в тилу окупантів у районі Ясинуватої Донецької області.
Знищення релейної шафи на залізниці під Донецьком
Як повідомили в Атеш, він спалив релейну шафу на відрізку залізниці, що проходить важливим логістичним маршрутом до Донецька.
– Поблизу цієї залізничної гілки розташовані військові частини, склади та промислові підприємства, тому тут регулярно проходять військові вантажі для постачання окупаційних військ, – пояснили в партизанському русі.
Унаслідок удару склад із паливом для окупантів прибув зі значним запізненням, що порушило плани ворога.
– До Дня Конституції України ми нагадуємо окупантам, що це – незалежна і вільна країна. А Донецьк завжди буде українським! – йдеться в повідомленні.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 221-шу добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.
Фото: Атеш