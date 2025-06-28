ВС об “атаке КАБа по Днепру”: тип цели будет установлен после изучения обломков

28 июня в Днепре прогремел взрыв. Впоследствии в сети появилась информация, что российские войска запустили в сторону города КАБ.

В Воздушных силах ВСУ прокомментировали “атаку КАБом по Днепру”.

Что известно об атаке КАБом по Днепру

Воздушные силы Украины предупреждали, что российские захватчики запустили КАБ, который летел мимо Запорожья курсом на Днепропетровскую область. После этого в Днепре были слышны звуки взрывов.

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Впоследствии в ВС подтвердили, что около 11:30 из временно оккупированной Запорожской области враг выпустил с самолета тактической авиации воздушную цель. Она пролетела более 100 км и была сбита украинской противовоздушной обороной за пределами города Днепр.

— Тип воздушной цели будет установлен после изучения обломков на месте падения, — добавили в Воздушных силах.

Источники в Воздушных силах рассказали Суспільному, что на Днепр могли направить экспериментальный КАБ. Однако, чтобы точно выяснить, была ли это бомба или ракета, нужно исследовать обломки.

По словам источника, стандартная дальность КАБа — около 70 км, но россияне пытаются увеличить этот показатель до 100 км. Отмечается, что чем больше боевой заряд бомбы, тем меньше его дальность, поэтому на Днепр, вероятно, направили более легкую ее версию.

Впрочем, источник отметил, что большой опасности для Днепра пока нет.

В то же время глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак сообщил, что силы ПВО сбили “новейшую бомбу-ракету Гром-1”.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 221-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Фото: Воздушное командование Юг

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