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Вікторія Васьковська, редакторка сайту
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Вибухи у Дніпрі: РФ запустила КАБ у бік регіону

авіабомба
Фото: Getty Images

28 червня під час повітряної тривоги прогриміли вибухи в Дніпрі. Повітряні сили попереджали про загрозу російської атаки КАБами для Дніпропетровської області.

Вибухи в Дніпрі сьогодні: що відомо

За інформацією місцевих Telegram-каналів, у вибухи в Дніпрі пов’язані з роботою протиповітряної оборони по ворожій цілі.

– КАБ повз Запоріжжя курсом на Дніпропетровщину, – повідомляли Повітряні сили ЗСУ.

Станом на 11:48 місцева влада не уточнювала інформацію щодо вибухів у Дніпрі.

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Дніпро на карті

Дніпро на карті. Фото: Google Maps

До слова, у ніч проти 28 червня російські загарбники дронами атакували Одесу. У напрямку міста було випущено 23 безпілотники, з яких 22 знищено протиповітряною обороною.

Один із дронів влучив у 21-поверховий житловий будинок. У результаті цієї атаки загинули дві людини, ще 14 – постраждали.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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