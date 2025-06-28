ПС про “атаку КАБа по Дніпру”: тип цілі буде встановлено після вивчення уламків

28 червня у Дніпрі пролунав вибух. Згодом у мережі з’явилася інформація, що російські війська запустили в бік міста КАБ.

У Повітряних силах ЗСУ прокоментували “атаку КАБом по Дніпру”.

Що відомо про атака КАБом по Дніпру

Повітряні сили України попереджали, що російські загарбники запустили КАБ, який летів повз Запоріжжя курсом на Дніпропетровщину. Після цього у Дніпрі чулися звуки вибухів.

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Згодом у ПС підтвердили, що близько 11:30 з тимчасово окупованої Запорізької області ворог випустив із літака тактичної авіації повітряну ціль. . Вона пролетіла понад 100 км і була збита українською протиповітряною обороною за межами міста Дніпро.

– Тип повітряної цілі буде встановлено, після вивчення уламків на місці падіння, – додали у Повітряних силах.

Джерела в Повітряних силах розповіли Суспільному, що на Дніпро могли скерувати експериментальний КАБ. Однак, щоб точно з’ясувати, чи це була бомба, чи ракета, потрібно дослідити уламки.

За словами джерела, стандартна дальність КАБа – близько 70 км, але росіяни намагаються збільшити цей показник до 100 км. Зазначається, що більший бойовий заряд бомби, то менша його дальність, тож на Дніпро, ймовірно, скерували легшу її версію.

Втім, джерело зауважило, що великої небезпеки для Дніпра наразі немає.

Водночас керівник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак повідомив, що сили ППО збили “новітню бомбу-ракету Гром-1”.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 221-шу добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Фото: Повітряне командування Південь

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