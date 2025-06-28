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Потери РФ на 28 июня: минус еще 1 000 оккупантов и четыре самолета

Су-34, літак Су-34
Фото: Getty Images

Потери РФ на 28 июня 2025 года – сводка Генштаба ВСУ.

По последним данным, Вооруженные силы Украины за сутки ликвидировали 1 000 российских оккупантов.

Общие потери личного состава армии РФ на 1 221-е сутки полномасштабной войны достигли 1 017 720 убитыми и ранеными.

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Потери РФ на 28 июня 2025

  • личного состава — около 1 017 720 (+1 000) человек;
  • танков — 10 970 (+1);
  • боевых бронированных машин — 22 908 (+12);
  • артиллерийских систем — 29 665 (+35);
  • РСЗО — 1 425;
  • средств ПВО — 1 189 (+1);
  • самолетов — 420 (+4);
  • вертолетов — 337;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 42 477 (+237);
  • крылатых ракет — 3 394 (+6);
  • кораблей/катеров — 28;
  • подводных лодок — 1;
  • автомобильной техники и автоцистерн — 53 415 (+131);
  • специальной техники — 3 921.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 221-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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Источник: Генштаб ВСУ

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