Валентина Летяк, редактор ленты
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Потери РФ на 28 июня: минус еще 1 000 оккупантов и четыре самолета
Потери РФ на 28 июня 2025 года – сводка Генштаба ВСУ.
По последним данным, Вооруженные силы Украины за сутки ликвидировали 1 000 российских оккупантов.
Общие потери личного состава армии РФ на 1 221-е сутки полномасштабной войны достигли 1 017 720 убитыми и ранеными.
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Потери РФ на 28 июня 2025
- личного состава — около 1 017 720 (+1 000) человек;
- танков — 10 970 (+1);
- боевых бронированных машин — 22 908 (+12);
- артиллерийских систем — 29 665 (+35);
- РСЗО — 1 425;
- средств ПВО — 1 189 (+1);
- самолетов — 420 (+4);
- вертолетов — 337;
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 42 477 (+237);
- крылатых ракет — 3 394 (+6);
- кораблей/катеров — 28;
- подводных лодок — 1;
- автомобильной техники и автоцистерн — 53 415 (+131);
- специальной техники — 3 921.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 221-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.
Источник: Генштаб ВСУ
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