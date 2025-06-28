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Валентина Летяк, редакторка стрічки
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Втрати ворога на 28 червня: мінус ще 1 000 окупантів та чотири літаки

Су-34, літак Су-34
Фото: Getty Images

Втрати ворога на 28 червня 2025 року – зведення Генштабу ЗСУ.

За останніми даними, Збройні сили України за добу ліквідували 1 000 російських окупантів.

Загальні втрати особового складу армії РФ на 1 221-шу добу повномасштабної війни сягнули 1 017 720 вбитими і пораненими.

Зараз дивляться

Втрати РФ на 28 червня 2025

  • особового складу – близько 1 017 720 (+1 000) осіб;
  • танків – 10 970 (+1);
  • бойових броньованих машин – 22 908 (+12);
  • артилерійських систем – 29 665 (+35);
  • РСЗВ – 1 425;
  • засобів ППО – 1 189 (+1);
  • літаків – 420 (+4);
  • гелікоптерів – 337;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 42 477 (+237);
  • крилатих ракет – 3 394 (+6);
  • кораблів/катерів – 28;
  • підводних човнів – 1;
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 53 415 (+131);
  • спеціальної техніки– 3 921.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 221-шу добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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Війна в Україні

Джерело: Генштаб ЗСУ

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