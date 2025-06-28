Втрати ворога на 28 червня: мінус ще 1 000 окупантів та чотири літаки

Втрати ворога на 28 червня 2025 року – зведення Генштабу ЗСУ.

За останніми даними, Збройні сили України за добу ліквідували 1 000 російських окупантів.

Загальні втрати особового складу армії РФ на 1 221-шу добу повномасштабної війни сягнули 1 017 720 вбитими і пораненими.

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Втрати РФ на 28 червня 2025

особового складу – близько 1 017 720 (+1 000) осіб;

танків – 10 970 (+1);

бойових броньованих машин – 22 908 (+12);

артилерійських систем – 29 665 (+35);

РСЗВ – 1 425;

засобів ППО – 1 189 (+1);

літаків – 420 (+4);

гелікоптерів – 337;

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 42 477 (+237);

крилатих ракет – 3 394 (+6);

кораблів/катерів – 28;

підводних човнів – 1;

автомобільної техніки та автоцистерн – 53 415 (+131);

спеціальної техніки– 3 921.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 221-шу добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Джерело : Генштаб ЗСУ

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