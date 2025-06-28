Валентина Летяк, редакторка стрічки
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Втрати ворога на 28 червня: мінус ще 1 000 окупантів та чотири літаки
Втрати ворога на 28 червня 2025 року – зведення Генштабу ЗСУ.
За останніми даними, Збройні сили України за добу ліквідували 1 000 російських окупантів.
Загальні втрати особового складу армії РФ на 1 221-шу добу повномасштабної війни сягнули 1 017 720 вбитими і пораненими.
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Втрати РФ на 28 червня 2025
- особового складу – близько 1 017 720 (+1 000) осіб;
- танків – 10 970 (+1);
- бойових броньованих машин – 22 908 (+12);
- артилерійських систем – 29 665 (+35);
- РСЗВ – 1 425;
- засобів ППО – 1 189 (+1);
- літаків – 420 (+4);
- гелікоптерів – 337;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 42 477 (+237);
- крилатих ракет – 3 394 (+6);
- кораблів/катерів – 28;
- підводних човнів – 1;
- автомобільної техніки та автоцистерн – 53 415 (+131);
- спеціальної техніки– 3 921.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 221-шу добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.
Читайте такожКарта бойових дій на 28 червня 2025 – ситуація на фронті
Джерело: Генштаб ЗСУ
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