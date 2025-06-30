Карта боевых действий на 30 июня 2025 — ситуация на фронте

За минувшие сутки на фронте произошло 104 боевых столкновения.

Такие данные 30 июня обнародовали в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.

Больше о том, где идут бои в Украине и какая ситуация сейчас, смотрите на картах боевых действий.

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Карты боевых действий в Украине на 30 июня 2025

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 223-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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