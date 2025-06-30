Валентина Летяк, редакторка стрічки
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Карта бойових дій на 30 червня 2025 – ситуація на фронті
За минулу добу на фронті відбулося 137 бойових зіткнень.
Такі дані 30 червня оприлюднили в Генеральному штабі Збройних сил України.
Більше про те, де точаться бої в Україні та яка ситуація нині, дивіться на картах бойових дій.
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Карти бойових дій в Україні на 30 червня 2025
Втрати РФ на 30 червня 2025
- особового складу – близько 1 020 010 (+1 070) осіб;
- танків – 10 980 (+4);
- бойових броньованих машин – 22 922 (+7);
- артилерійських систем – 29 718 (+29);
- РСЗВ – 1 427 (+2);
- засоби ППО – 1 190 (+1);
- літаків – 420;
- гелікоптерів – 340 (+3);
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 42 796 (+172);
- крилаті ракети – 3 436 (+42);
- кораблі / катери – 28;
- підводні човни – 1;
- автомобільної техніки та автоцистерн – 53 593 (+85);
- спеціальна техніка – 3 921.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 223-тю добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.
Джерело: Генштаб ЗСУ, ISW
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