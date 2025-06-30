Карта бойових дій на 30 червня 2025 – ситуація на фронті

За минулу добу на фронті відбулося 137 бойових зіткнень.

Такі дані 30 червня оприлюднили в Генеральному штабі Збройних сил України.

Більше про те, де точаться бої в Україні та яка ситуація нині, дивіться на картах бойових дій.

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Карти бойових дій в Україні на 30 червня 2025

Втрати РФ на 30 червня 2025

особового складу – близько 1 020 010 (+1 070) осіб;

танків – 10 980 (+4);

бойових броньованих машин – 22 922 (+7);

артилерійських систем – 29 718 (+29);

РСЗВ – 1 427 (+2);

засоби ППО – 1 190 (+1);

літаків – 420;

гелікоптерів – 340 (+3);

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 42 796 (+172);

крилаті ракети – 3 436 (+42);

кораблі / катери – 28;

підводні човни – 1;

автомобільної техніки та автоцистерн – 53 593 (+85);

спеціальна техніка – 3 921.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 223-тю добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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