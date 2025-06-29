Бойцы батальона К-2 вместе с 118 бригадой территориальной обороны на Северском направлении взяли в плен двух мужчин, которые оказались гражданами Камеруна. Иностранцы рассказали, что россияне обманным путем заставили из подписать контракт с армией РФ

Об этом сообщает в Facebook 20-й отдельный полк беспилотных систем.

Как камерунцы попали в российскую армию

Один из задержанных, по имени Метугена Уна-на Жан Пафе, прибыл в Москву с целью трудоустройства – он планировал работать на предприятии, которое производит шампунь.

Сейчас смотрят

Другой камерунец, Анатоль Франк, приехал в столицу РФ для прохождения стоматологического лечения.

Однако, согласно показаниям камерунцев, сразу после прибытия в аэропорт их задержала Миграционная служба РФ.

После проведения проверки их увезли в неизвестном направлении, где под давлением заставили подписать военный контракт.

За участие в боевых действиях обещали денежное вознаграждение в размере 1 млн 100 тыс. рублей. Эта сумма значительно меньше той, которую Россия предлагает своим гражданам за участие в войне против Украины.

Ранение и попадание в плен

Во время первого боевого выхода Метугена Уна-на Жан Пафе попал под интенсивный обстрел. Он выжил и в течение шести дней самостоятельно передвигался, пока не встретил украинского солдата, которому сдался в плен.

Анатоля Франка ночью отправили на штурм, в результате которого он оказался в руках бойцов ВСУ.

На видео один из украинских военных поделился подробностями инцидента. Он отметил, что во время попытки эвакуировать Франко, российский беспилотный летательный аппарат совершил атаку на него и двух украинских военнослужащих. В результате атаки все трое получили ранения.

Другой боец сообщил, что на Северском направлении также был взят в плен гражданин Йемена. Камерунцы рассказали, что среди российских наемников присутствуют граждане Зимбабве, Бангладеша и Китая.

Метугена Уна-на Жан Пафе заявил, что прибыл в Москву в марте, Анатоль Франк — в августе 2024 года. Франк также подчеркнул, что имел обратный билет.

Скриншот: 20 отдельный полк беспилотных систем

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.