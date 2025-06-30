Руїни як декорації апокаліптичного фільму: який вигляд має село Долина на Донеччині

Наразі у селі Долина Донецької області живе лише одна людина. Після боїв тут не залишилося жодної вцілілої будівлі, адже російські війська вщент розбили населений пункт. Звідси поїхали всі місцеві жителі, коли у травні 2022 року почалися щільні обстріли.

Журналіст Фактів ICTV Владислав Круглов в авторському проєкті ЗНИЩЕНЕ Росією пройшов небезпечними маршрутами та показав, який вигляд зараз має село Долина, що у Святогірській громаді Донецької області.

Що зараз відбувається у селі Долина Донецької області

– Я мріяв стати журналістом, щоб побачити світ. Але війна весь час повертає лише сюди, – саме так почав Владислав Круглов свою розповідь про село Долина.

Його оселя розташована за півтори години дороги звідти. Владислав пригадує, що саме там минули його найщасливіші роки життя та дитинство. Але він не може потрапити додому з лютого 2022 року, оскільки його рідне місто Рубіжне перебуває під окупацією.

Зараз дивляться

– Російська біомаса знищила моє місто Рубіжне, забрала в мене рідних. Навіть всі фотографії, які у мене були з дитинства, залишилися в окупації. Таких історій як у мене якщо не мільйони, то сотні тисяч по всій Україні, – зазначив журналіст.

Село Долина розташоване від адміністративного кордону Донеччини з Харківщиною лише за 4 км. Про те, що кілька років тому тут вирувало життя, нагадують лише скелети будинків. У березні 2022 року в Долині проживало близько 800 людей.

– Долину я обрав не випадково. Тут у 2022 році проходила лінія боїв за Донеччину. Росіяни не змогли захопити село, але встигли його “освободіть від життя”. Ці руїни – немов декорації апокаліптичного фільму. На жаль, це реально безлюдний і стертий з лиця землі населений пункт на Сході України, – зазначив журналіст.

ЗНИЩЕНЕ Росією – авторський проєкт воєнного кореспондента телеканалу ICTV Владислава Круглова. У кожному новому випуску він розповідатиме про історії життя людей, їхніх міст та сіл, які постраждали внаслідок вторгнення Росії в Україну.

Дивіться новий випуск авторського проєкту Владислава Круглова ЗНИЩЕНЕ Росією о 23:30 на телеканалі ICTV.

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