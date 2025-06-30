Украина обратилась к США за дополнительными системами ПВО Patriot – Сибига

Украина рассчитывает получить дополнительные системы противовоздушной обороны от партнеров, в частности от Соединенных Штатов. Речь идет о закупке ЗРК Patriot, которые могут сбивать российские баллистические ракеты.

Об этом на совместном брифинге с министром иностранных дел Германии Йоганном Вадефулем заявил глава МИД Украины Андрей Сибига.

Системы ПВО для Украины

По словам Андрея Сибиги, российская армия значительно нарастила мощности, накопила боевой опыт, применяет новейшие технологии и активно развивает свой оборонно-промышленный комплекс.

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— Российская армия — это уже не армия 2022 года. Они также приобретают боевой опыт, они также применяют новейшие технологии, испытанные на поле боя, и они также авансируют в развитие своего оборонного сектора. И это угроза не только для Украины. Это угроза для трансатлантической безопасности, — подчеркнул министр иностранных дел Украины.

Россия целенаправленно атакует нашу гражданскую инфраструктуру, чтобы запугать население. Поэтому Украина критически нуждается в усилении противовоздушной обороны, в частности систем ПВО, подчеркнул глава МИД.

— Мы благодарны нашим немецким друзьям за беспрецедентную помощь в усилении нашего воздушного щита. И мы продолжаем рассчитывать и очень надеемся, что мы получим дополнительные системы от наших партнеров, — отметил Андрей Сибига.

По его словам, президент Владимир Зеленский лично обратился к американскому лидеру Дональду Трампу с предложением закупить дополнительные системы ПВО Patriot, которые могут сбивать баллистические ракеты.

Производство систем ПВО в Украине

В то же время Андрей Сибига отметил, что Украина хочет развивать собственное производство систем ПВО, а потому рассчитывает на помощь партнеров, в частности Германии.

— Другое направление, где мы нуждаемся в помощи партнеров, — это наращивание наших возможностей в изготовлении своих систем ПВО и в развитии нашего воздушного щита, — сказал министр иностранных дел Украины.

Президент США Трамп допустил возможность передачи Украине зенитных ракетных комплексов Patriot.

Источник : МИД

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