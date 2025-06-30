Україна звернулася до США за додатковими системами ППО Patriot – Сибіга

Україна розраховує отримати додаткові системи протиповітряної оборони від партнерів, зокрема від Сполучених Штатів. Йдеться про закупівлю ЗРК Patriot, які можуть збивати російські балістичні ракети.

Про це на спільному брифінгу із німецьким міністром закордонних справ Йоганном Вадефулем заявив очільник МЗС України Андрій Сибіга.

Системи ППО для України

За словами Андрія Сибіги, російська армія значно наростила потужності, накопичила бойовий досвід, застосовує новітні технології та активно розвиває свій оборонно-промисловий комплекс.

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– Російська армія – це вже не армія 2022 року. Вони також здобувають бойовий досвід, вони також застосовують новітні технології, випробувані на полі бою, і вони також авансують у розвиток свого оборонного сектору. І це загроза не лише для України. Це загроза для трансатлантичної безпеки, – наголосив міністр закордонних справ України.

Росія цілеспрямовано атакує нашу цивільну інфраструктуру, щоб залякати населення. А тому Україна критично потребує посилення протиповітряної оборони, зокрема систем ППО, наголосив очільник МЗС.

– Ми вдячні нашим німецьким друзям за безпрецедентну допомогу у посиленні нашого повітряного щита. І ми далі розраховуємо і дуже сподіваємося, що ми отримаємо додаткові системи від наших партнерів, – зазначив Андрій Сибіга.

За його словами, президент Володимир Зеленський особисто звернувся до американського лідера Дональда Трампа з пропозицією закупити додаткові системи ППО Patriot, які можуть збивати балістичні ракети.

Виробництво систем ППО в Україні

Водночас Андрій Сибіга зауважив, що Україна хоче розвивати власне виробництво систем ППО, а тому розраховує на допомогу партнерів, зокрема Німеччини.

– Інший напрямок, де ми потребуємо допомоги партнерів, – це нарощування наших спроможностей у виготовленні своїх систем ППО і в розбудові нашого повітряного щита, – сказав міністр закордонних справ України.

Президент США Трамп припустив можливість передавання Україні зенітних ракетних комплексів Patriot.

Джерело : МЗС

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