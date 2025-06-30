ВСУ продвинулись в Сумской области и в районе Часового Яра — ISW

Согласно геолокационным данным, Силы обороны Украины недавно продвинулись вперед на двух направлениях — на севере Сумской области и в направлении Часового Яра Донецкой области.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

Продвижение ВСУ на картах ISW

В частности, по оценкам аналитиков, геолокационные кадры, опубликованные 28 июня, указывают на то, что украинские силы недавно продвинулись на юг от Алексеевки в Сумской области.

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Кроме того, российские так называемые военкоры утверждают, что ВСУ контратаковали между Яблоновкой и Храповщиной, а также вблизи Андреевки.

В ISW также констатируют продвижение украинских войск в районе Часового Яра Донецкой области на основе геолокационных кадров за 28 и 29 июня.

Речь идет в частности о продвижении в центральной части Часового Яра и на юго-восток от Белой Горы (южнее Часового Яра).

По данным Генштаба ВСУ по состоянию на вечер 29 июня, на Северо-Слобожанском и Курском направлениях украинские воины отбили 12 штурмовых действий оккупантов, а на Краматорском — остановили две вражеские попытки продвинуться вперед в районе Часового Яра.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 223-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Источник : ISW

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