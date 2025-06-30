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ВСУ продвинулись в Сумской области и в районе Часового Яра — ISW

Війна в Україні
Фото: Генштаб ВСУ

Согласно геолокационным данным, Силы обороны Украины недавно продвинулись вперед на двух направлениях — на севере Сумской области и в направлении Часового Яра Донецкой области.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

Продвижение ВСУ на картах ISW

В частности, по оценкам аналитиков, геолокационные кадры, опубликованные 28 июня, указывают на то, что украинские силы недавно продвинулись на юг от Алексеевки в Сумской области.

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Кроме того, российские так называемые военкоры утверждают, что ВСУ контратаковали между Яблоновкой и Храповщиной, а также вблизи Андреевки.

В ISW также констатируют продвижение украинских войск в районе Часового Яра Донецкой области на основе геолокационных кадров за 28 и 29 июня.

Речь идет в частности о продвижении в центральной части Часового Яра и на юго-восток от Белой Горы (южнее Часового Яра).

Карта бойових дій на 30 червня 2025
Фото: ISW
Карта бойових дій на 30 червня 2025
Фото: ISW
Карта бойових дій на 30 червня 2025
Фото: ISW
Карта бойових дій на 30 червня 2025
Карта бойових дій на 30 червня 2025
Карта бойових дій на 30 червня 2025

По данным Генштаба ВСУ по состоянию на вечер 29 июня, на Северо-Слобожанском и Курском направлениях украинские воины отбили 12 штурмовых действий оккупантов, а на Краматорском — остановили две вражеские попытки продвинуться вперед в районе Часового Яра.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 223-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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Источник: ISW

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Армия РоссииВойна в УкраинеДонецкая областьВСУРосійська агресіяСумская областьЧасов Яр
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