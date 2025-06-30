ЗСУ просунулися на Сумщині та в районі Часового Яру – ISW

Згідно з геолокаційними даними, Сили оборони України нещодавно просунулися вперед на двох напрямяках – на півночі Сумської області та в напрямку Часового Яру Донецької області.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Просування ЗСУ на картах ISW

Зокрема, за оцінками аналітиків, геолокаційні кадри, опубліковані 28 червня, вказують на те, що українські сили нещодавно просунулися на південь від Олексіївки у Сумській області.

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Крім того, російські так звані воєнкори стверджують, що ЗСУ контратакували між Яблунівкою і Храпівщиною, а також поблизу Андріївки.

В ISW також констататують просування українських військ в районі Часового Яру Донецької області на основі геолокаційних кадрів за 28 і 29 червня.

Йдеться зокрема про просування в центральній частині Часового Яру та на південний схід від Білої Гори (на південь від Часового Яру).

За даними Генштабу ЗСУ станом на вечір 29 червня, на Північно-Слобожанському і Курському напрямках українські воїни відбили 12 штурмових дій окупантів, а на Краматорському – зупинили дві ворожі спроби просунутися вперед у районі Часового Яру.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 223-тю добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Джерело : ISW

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