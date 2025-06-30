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МВФ одобрил выделение Украине $500 млн транша

МВФ
Фото: Getty Images

Совет директоров Международного валютного фонда завершил восьмой пересмотр программы расширенного финансирования (EFF) для Украины, по результатам которого выделится девятый транш в размере $500 млн.

Об этом сообщили Международный валютный фонд и премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Девятый транш Украине в размере $500 млн от МВФ

Как заявил Денис Шмыгаль, эти средства направят на покрытие приоритетных бюджетных расходов.

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— Благодарен Международному валютному фонду за неизменную солидарность и поддержку. Совместно и скоординировано работаем для победы, восстановления и роста, — подчеркнул премьер-министр.

В МВФ отмечают, что экономика Украины остается устойчивой, а власть выполнила все количественные критерии эффективности по состоянию на конец марта и на постоянной основе, предварительные меры и два структурных маяка для пересмотра.

Кроме этого, установлено четыре новых маяка. Среди них:

  • меры по обновлению Единого проектного портфеля осуществления публичных инвестиций;
  • подготовка приоритетного дорожного плана для инфраструктуры финансового рынка;
  • внедрение международных стандартов оценки;
  • разработка законодательных предложений по приведению секьюритизации и облигаций в соответствие с международными стандартами.

Отмечается, что Украина просила пересмотреть график доступа к финансированию МВФ на остальную часть 2025 года, чтобы лучше согласовать его с обновленными потребностями в платежном балансе.

По программе EFF в Украину уже поступило более $10 млрд. По мнению премьер-министра Шмыгаля, это важный вклад в сохранение украинской устойчивости и макрофинансовой стабильности.

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