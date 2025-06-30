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Юлія Захарченко, редакторка стрічки
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МВФ схвалив виділення Україні $500 млн траншу

МВФ
Фото: Getty Images

Рада директорів Міжнародного валютного фонду завершила восьмий перегляд програми розширеного фінансування (EFF) для України, за результатами якого виділиться дев’ятий транш у розмірі $500 млн.

Про це повідомили Міжнародний валютний фонд та прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

Дев’ятий транш Україні у розмірі $500 млн від МВФ

Як заявив Денис Шмигаль, ці кошти спрямують на покриття пріоритетних бюджетних видатків.

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– Вдячний Міжнародному валютному фонду за незмінну солідарність та підтримку. Спільно та скоординовано працюємо для перемоги, відбудови та зростання, – наголосив прем’єр-міністр.

У МВФ зазначають, що економіка України залишається стійкою, а влада виконала всі кількісні критерії ефективності станом на кінець березня та на постійній основі, попередні заходи та два структурні маяки для перегляду.

Крім цього, встановлено чотири нові маяки. Серед них:

  • заходи з оновлення Єдиного проєктного портфеля здійснення публічних інвестицій;
  • підготовка пріоритетного дорожнього плану для інфраструктури фінансового ринку;
  • запровадження міжнародних стандартів оцінки;
  • розроблення законодавчих пропозицій щодо приведення сек’юритизації та облігацій у відповідність до міжнародних стандартів.

Зазначається, що Україна просила переглянути графік доступу до фінансування МВФ на іншу частину 2025 року, щоб краще узгодити його з оновленими потребами в платіжному балансі.

За програмою EFF до України вже надійшло понад $10 млрд. На думку прем’єр-міністра Шмигаля, це важливий внесок у збереження української стійкості та макрофінансової стабільності.

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