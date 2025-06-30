МВФ схвалив виділення Україні $500 млн траншу
Рада директорів Міжнародного валютного фонду завершила восьмий перегляд програми розширеного фінансування (EFF) для України, за результатами якого виділиться дев’ятий транш у розмірі $500 млн.
Про це повідомили Міжнародний валютний фонд та прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.
Дев’ятий транш Україні у розмірі $500 млн від МВФ
Як заявив Денис Шмигаль, ці кошти спрямують на покриття пріоритетних бюджетних видатків.
– Вдячний Міжнародному валютному фонду за незмінну солідарність та підтримку. Спільно та скоординовано працюємо для перемоги, відбудови та зростання, – наголосив прем’єр-міністр.
У МВФ зазначають, що економіка України залишається стійкою, а влада виконала всі кількісні критерії ефективності станом на кінець березня та на постійній основі, попередні заходи та два структурні маяки для перегляду.
Крім цього, встановлено чотири нові маяки. Серед них:
- заходи з оновлення Єдиного проєктного портфеля здійснення публічних інвестицій;
- підготовка пріоритетного дорожнього плану для інфраструктури фінансового ринку;
- запровадження міжнародних стандартів оцінки;
- розроблення законодавчих пропозицій щодо приведення сек’юритизації та облігацій у відповідність до міжнародних стандартів.
Зазначається, що Україна просила переглянути графік доступу до фінансування МВФ на іншу частину 2025 року, щоб краще узгодити його з оновленими потребами в платіжному балансі.
За програмою EFF до України вже надійшло понад $10 млрд. На думку прем’єр-міністра Шмигаля, це важливий внесок у збереження української стійкості та макрофінансової стабільності.