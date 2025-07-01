Германия оплатит производство 500 ударных дронов Ан-196 для Украины

Федеральное правительство Германии подписало первый договор о финансировании производства для Украины дальнобойного оружия, которое включает более 500 ударных беспилотников Антонов-196 февраля с дальностью полета до 1200 км и боевой частью около 50 кг.

Об этом сообщает Die Welt.

Берлин подписал соглашение о дальнобойных дронах для ВСУ

По информации источников в службах безопасности, эти дроны должны помочь украинским силам наносить удары по целям в глубине России уже в ближайшие месяцы. Во вторник сообщалось о новых атаках на территории РФ с применением дронов типа Ан-196.

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Министр иностранных дел Германии Иоганн Вадефуль во время первого визита в Киев подтвердил намерение Берлина расширить сотрудничество с Украиной в сфере вооружений. Он отметил, что Германия продолжит усиливать военную помощь Украине и создавать совместные предприятия для более быстрого производства необходимого вооружения.

— Мы уже договорились об углублении сотрудничества с оборонной промышленностью. У Украины есть огромные потребности, и мы стремимся помочь ей защищаться, — заявил Вадефуль.

Представитель Министерства обороны Германии подтвердил финансирование, заметив, что новые системы вооружения поступят Украине в короткие сроки. В то же время, детали соглашения не разглашаются из соображений безопасности.

Как сообщалось, утвержденный в конце мая пакет военной помощи от Германии на 5 млрд евро предусматривает финансирование не только ударных беспилотников и перехватчиков FPV, но и ремонтных мощностей для обслуживания немецкой бронетехники в Украине.

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