Німеччина оплатить виробництво 500 ударних дронів Ан-196 для України

Федеральний уряд Німеччини підписав перший договір про фінансування виробництва для України далекобійної зброї, яка включає понад 500 ударних безпілотників Антонов-196 Лютий із дальністю польоту до 1200 км і бойовою частиною близько 50 кг.

Про це повідомляє Die Welt.

Берлін підписав угоду про далекобійні дрони для ЗСУ

За інформацією джерел у службах безпеки, ці дрони мають допомогти українським силам завдавати ударів по цілях у глибині Росії вже найближчими місяцями. У вівторок повідомлялося про нові атаки на території РФ із застосуванням дронів типу Ан-196.

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Факти ICTV розповідали, як українські розвідники застосовують далекобійні безпілотники Ан-196 Лютий.

Міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль під час свого першого візиту до Києва підтвердив намір Берліна розширити співпрацю з Україною у сфері озброєнь. Він зазначив, що Німеччина продовжить посилювати військову допомогу Україні та створювати спільні підприємства для швидшого виробництва необхідного озброєння.

— Ми вже домовилися про поглиблення співпраці з оборонною промисловістю. Україна має величезні потреби, і ми прагнемо допомогти їй захищатися, — заявив Вадефуль.

Речник Міністерства оборони Німеччини підтвердив фінансування, зауваживши, що нові системи озброєння надійдуть Україні в короткі терміни. Водночас деталі угоди не розголошують із міркувань безпеки.

Як повідомлялося раніше, затверджений наприкінці травня пакет військової допомоги від Німеччини на 5 млрд євро передбачає фінансування не лише ударних безпілотників і перехоплювачів FPV, а й ремонтних потужностей для обслуговування німецької бронетехніки в Україні.

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