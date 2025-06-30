Германия ищет системы ПВО для Украины в Европе и США – глава МИД Вадефуль

Германия идет всеми путями для того, чтобы Украина могла получить дополнительные системы противовоздушной обороны.

Об этом заявил глава МИД Германии Йоганн Вадефуль во время пресс-конференции в Украине.

Усиление сотрудничества между Германией и Украиной в области обороны

Он подчеркнул, что Украина защищает не только собственный суверенитет и свободу, но и европейские.

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Сегодня во время встречи с министром иностранных дел Андреем Сибигой стороны договорились об усилении сотрудничества в оборонной промышленности и о развитии новых совместных украинско-немецких предприятий. Германия хочет, чтобы Украина сама быстрее и больше производила вооружение.

— Мы идем всеми возможными путями. Конечно, немецкая промышленность пытается увеличить свои мощности. Мы разговариваем с нашими европейскими партнерами, — заявил Вадефуль.

Глава МИД Германии также отметил, что Берлин продолжит увеличивать поддержку Украины. Так, на 2025 год в немецком бюджете запланировано почти 2 млрд евро на современную противовоздушную оборону и оснащение боеприпасами.

Больше ПВО для Украины

Йоганн Вадефуль отметил, что постоянно обсуждает с министром обороны Германии Борисом Писториусом, действительно ли все системы ПВО, которые есть на вооружении, Германии нужны самой или какие-то системы можно передать Украине.

— Мы пытаемся разговаривать с США, и думаю, что и этим путем мы должны идти, — заявил Йоганн Вадефуль.

В то же время министр иностранных дел Украины Андрей Сибига отметил, что Украина хочет развивать собственное производство систем ПВО, а потому рассчитывает на помощь партнеров, в том числе и Германии.

Напомним, что на полях саммита НАТО встречались президенты Владимир Зеленский и Дональд Трамп. Лидеры говорили о системах противовоздушной обороны ЗРК Patriot для Украины. Обсудили переговорный процесс, а также санкционное направление.

Источник : МИД

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