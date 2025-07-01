Увидел ущерб от российских ударов: глава МИД Германии посетил Одессу

Министр иностранных дел Германии Йоганн Вадефуль вместе с украинским коллегой Андреем Сибигой посетили Одессу и увидели последствия российских атак.

Об этом Андрей Сибига написал в своем аккаунте в соцсети X.

Глава МИД Германии посетил Одессу

Андрей Сибига и Йоганн Вадефуль почтили память погибших украинских воинов и посетили морской порт, где увидели ущерб от российских воздушных ударов.

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— То, что мы увидели, четко показывает, насколько актуальным является укрепление воздушного щита Украины. Для защиты нашего народа, экономики и глобальной продовольственной безопасности, — подчеркнул глава МИД Украины.

Он также поблагодарил Германию за значительный вклад в укрепление ПВО Украины.

Сибига и Вадефуль обсудили поставки новых систем противовоздушной обороны, в том числе перехватчиков. Также говорили об инвестициях в совместное производство средств ПВО, украинских перехватных дронов и средств дальнего радиуса действия.

— Здесь, в Одесском порту, еще раз становится понятно, насколько важно оказывать Украине широкую поддержку и помощь. Порт также является признаком устойчивости и сопротивления Украины. Это то, что я очень четко почувствовал за эти два дня (в Украине). Угроза с воздуха возросла до такой степени, которой мы не видели в предыдущих вооруженных конфликтах, — заявил Йоганн Вадефуль.

Он отметил, что нужно сконцентрироваться на обеспечении всего возможного в области ПВО в ближайшем будущем.

Также в фокусе было то, как увеличить международную поддержку Одесской области и ее жителей в условиях российских ударов.

По словам немецкого министра, МИД ФРГ выделил еще €3 млн на Всемирную продовольственную программу. Ранее на эту программу согласовали выделение €5 млн.

Такими шагами Берлин поддерживает сельское хозяйство Украины и людей, страдающих от голода. Вадефуль подчеркнул, что это едва ли не лучший способ инвестировать средства из немецких налогов.

Фото: Андрей Сибига

Источник : Deutsche Welle

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