Побачив збитки від російських ударів: глава МЗС Німеччини відвідав Одесу

Міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль разом з українським колегою Андрієм Сибігою відвідали Одесу та побачили наслідки російських атак.

Про це Андрій Сибіга написав у своєму акаунті в соцмережі X.

Глава МЗС Німеччини відвідав Одесу

Андрій Сибіга та Йоганн Вадефуль вшанували пам’ять загиблих українських воїнів та відвідали морський порт, де побачили збитки від російських повітряних ударів.

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– Те, що ми побачили, чітко показує, наскільки нагальним є зміцнення повітряного щита України. Для захисту нашого народу, економіки та глобальної продовольчої безпеки, – наголосив очільник МЗС України.

Він також подякував Німеччині за значний внесок у зміцнення ППО України.

Сибіга та Вадефуль обговорили постачання нових систем протиповітряної оборони, зокрема й перехоплювачів. Також говорили про інвестиції у спільне виробництво засобів ППО, українські перехоплювальні дрони та засоби дальнього радіусу дії.

– Тут, в Одеському порту, ще раз стає зрозуміло, наскільки важливо надавати Україні широку підтримку і допомогу. Порт також є ознакою стійкості та опору України. Це те, що я дуже чітко відчув за ці два дні (в Україні). Загроза з повітря зросла до такої міри, якої ми не бачили в попередніх збройних конфліктах, – заявив Йоганн Вадефуль.

Він зауважив, що треба сконцентруватися на забезпеченні всього можливого в галузі ППО в найближчому майбутньому.

Також у фокусі було те, як збільшити міжнародну підтримку Одеської області та її мешканців у умовах російських ударів.

Вадефуль нагадав, що в Одеському порту працює німецька компанія Hamburger Hafenlogistik.

За словами німецького міністра, МЗС ФРН виділило ще €3 млн на Всесвітню продовольчу програму. Раніше на цю програму погодили виділення €5 млн.

Такими кроками Берлін підтримує сільське господарство України й людей, які страждають від голоду. Вадефуль наголосив, що це чи не найкращий спосіб інвестувати кошти з німецьких податків.

Фото: Андрій Сибіга

Джерело : Deutsche Welle

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