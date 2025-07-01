Спецтрибунал для РФ по агрессии против Украины: Зеленский подписал документы
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что уже подписал документы для ратификации Соглашения о создании Специального трибунала по преступлению агрессии России против Украины.
Об этом сообщает пресс-служба Зеленского в соцсетях.
Соглашение о трибунале над Россией – важные детали
Уточняется, что это соглашение уже подписали Украина и Совет Европы, и теперь его оперативно ратифицируют, чтобы как можно быстрее перейти к реальному созданию трибунала.
Этот процесс требует законодательных изменений, которые в кратчайшие сроки рассмотрит Верховная Рада.
– Прошу народных депутатов рассмотреть этот вопрос безотлагательно, – подчеркнул президент.
В то же время МИД и ОП подготовят график работы с партнерами для имплементации соглашения о создании трибунала и фактического запуска учреждения.
– Уже в этом году в России должны почувствовать, что их ответственность за преступление агрессии неизбежна и что реально начался международный юридический процесс для привлечения России к ответственности. Агрессия является преступлением, и действительно неотвратимое наказание России за это преступление является глобальным интересом всех в мире, кто хочет для своих людей мирной жизни, – подчеркнул Владимир Зеленский.
Напомним, соглашение о спецтрибунале было подписано Украиной и Советом Европы еще 25 июня.