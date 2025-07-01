Спецтрибунал для РФ по агрессии против Украины: Зеленский подписал документы

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что уже подписал документы для ратификации Соглашения о создании Специального трибунала по преступлению агрессии России против Украины.

Об этом сообщает пресс-служба Зеленского в соцсетях.

Соглашение о трибунале над Россией – важные детали

Уточняется, что это соглашение уже подписали Украина и Совет Европы, и теперь его оперативно ратифицируют, чтобы как можно быстрее перейти к реальному созданию трибунала.

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Этот процесс требует законодательных изменений, которые в кратчайшие сроки рассмотрит Верховная Рада.

– Прошу народных депутатов рассмотреть этот вопрос безотлагательно, – подчеркнул президент.

В то же время МИД и ОП подготовят график работы с партнерами для имплементации соглашения о создании трибунала и фактического запуска учреждения.

– Уже в этом году в России должны почувствовать, что их ответственность за преступление агрессии неизбежна и что реально начался международный юридический процесс для привлечения России к ответственности. Агрессия является преступлением, и действительно неотвратимое наказание России за это преступление является глобальным интересом всех в мире, кто хочет для своих людей мирной жизни, – подчеркнул Владимир Зеленский.

Напомним, соглашение о спецтрибунале было подписано Украиной и Советом Европы еще 25 июня.

Источник : Офис президента

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