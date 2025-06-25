Украина и Совет Европы подписали соглашение о Спецтрибунале для расследования преступления агрессии РФ

Президент Украины Владимир Зеленский и генеральный секретарь Совета Европы Ален Берсе подписали соглашение о Специальном трибунале для расследования преступления агрессии против Украины.

Соглашение о Спецтрибунале для расследования преступления агрессии РФ

Об этом сообщает Совет Европы.

— Впервые создается специальный международный трибунал для рассмотрения преступлений агрессии. Этот трибунал, созданный в рамках Совета Европы, привлечет к ответственности тех, кто применил силу в нарушение Устава ООН, применяя международное право без двойных стандартов и подтверждая, что безопасность Европы не основана на молчании или безнаказанности, а на законе, принципах и действиях”, — заявил Берсе.

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— Этот трибунал дает нам реальный шанс обеспечить справедливость в отношении преступлений агрессии. Нам нужно четко показать, что агрессия ведет к наказанию, и мы должны обеспечить это вместе по всей Европе, — заявил Владимир Зеленский.

Президент поблагодарил Комитет министров и Совет Европы, а также всех, кто проявил лидерские качества.

— Сегодняшнее соглашение и этот трибунал дают нам реальную возможность привлечь к ответственности за преступление агрессии. Другие институты, даже международные, не имеют для этого необходимых инструментов, и мы должны четко показать, что агрессия ведет к наказанию, и мы должны сделать это вместе во всей Европе, — подчеркнул глава государства.

Напомним, сегодня заместитель руководителя Офиса президента Украины Ирина Мудра сообщила, что устав Специального трибунала по преступлению агрессии Российской Федерации против Украины обнародован в окончательной редакции.

В документе полностью отсутствуют положения о персональных иммунитетах, что открывает возможность предъявления обвинений действующим высокопоставленным чиновникам России. Однако вынесение приговоров и заочное осуждение возможно только после того, как они потеряют свои должности.

Специальный трибунал будет иметь статус международной институции, а не гибридного или национального органа.

Мудрая пояснила, что правовую основу трибунала составляет статья 8 bis Римского статута Международного уголовного суда, которая дополнена критериями агрессивной войны из резолюции Генеральной Ассамблеи ООН №3314.

По словам заместителя руководителя ОП, трибунал не конкурирует с Международным уголовным судом, а наоборот, дополняет его работу. Производство может осуществляться параллельно, а в случае передачи обвиняемого в МУС, рассмотрение дела в Спецтрибунале будет приостановлено.

Окончательный вариант устава также содержит положение о механизме in absentia, то есть возможности рассмотрения дел и вынесения приговоров в отсутствие обвиняемых.

Это касается не только руководства РФ, но и, при определенных условиях, политических и военных лидеров Беларуси и Северной Кореи, кроме действующих руководителей, которые в настоящее время имеют должностной иммунитет.

Фото: Council of Europe

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